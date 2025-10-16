El máximo tribunal de la Unión Europea dictaminó este jueves que el impacto de un rayo en un avión puede considerarse una "circunstancia extraordinaria", lo que podría eximir a las aerolíneas de pagar compensaciones por retrasos prolongados o cancelaciones.
Un rayo puede eximir a las aerolíneas de pagar compensaciones, según tribunal europeo
El caso fue remitido por un tribunal austríaco al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, luego de que un pasajero solicitara una indemnización a Austrian Airlines