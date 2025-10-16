Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Antonio Pacheco le mandó un mensaje a Jeremía Recoba tras su lesión y también tuvo un gesto nostálgico con la hinchada de Peñarol

El Tony Pacheco reveló que está en contacto diario con el Chino Recoba desde que su hijo, Jeremía, se lesionó en Las Palmas y también contó qué es lo que más extraña de su etapa como futbolista

16 de octubre 2025 - 16:26hs
Antonio Pacheco

Antonio Pacheco

Foto: Leonardo Carreño.

El exentrenador de Wanderers, Antonio Pacheco, reveló este jueves que le mandó un mensaje a Jeremía Recoba quien días atrás sufrió una rotura de ligamentos de rodilla. El Tony es íntimo amigo del padre de Jeremía, Álvaro "Chino" Recoba.

"Le mandé un mensaje, no hablé directamente con él porque los primeros días está todo el mundo pendiente, yo soy de esperar un poquito. Sí obviamente con el Chino estoy todos los días hablando, con la familia, con Lorena. Es una situación dura. Ojalá no le hubiese pasado, pero lamentablemente pasó, pasa y seguirá pasando. Lo que sí hay que tratar es estar calmo en la toma de la decisión y sobre todo hacer una buena recuperación que es lo más importante de esto", expresó Pacheco en Todo Pelota de Radio Carve AM 1010.

La crítica a la conducción de Germán Barcala en Wanderers

"La ansiedad está a la orden del día, pero va en función de los que toman decisiones. Va en función de con quien uno trabaja. El ejemplo que tenemos es que entramos con una directiva en Wanderers que nos apoyó, que nos dio la posibilidad de iniciar, que era la directiva presidida por Fernando Nopitsch, y en el medio del viaje cambió la directiva y fue totalmente distinto", manifestó el Tony en referencia a la llegada de Germán Barcala a la presidencia del bohemio a mediados de 2024.

Álvaro Recoba y Antonio Pacheco
FÚTBOL URUGUAYO

Antonio Pacheco se sumó al equipo del Chino Recoba y pudieron cumplir un sueño que tenían pendiente; mirá el video

Álvaro Recoba volvió de las vacaciones con su esposa Lorena Perrone
FÚTBOL

La foto de Jeremía Recoba con Tony Pacheco que posteó su mamá, Lorena Perrone, la esposa del Chino Recoba: "Te merecés todo lo bueno"

"Hoy lamentablemente la situación se ha acomplejado, en función de las decisiones que tomó la directiva la situación está cómo está. Nosotros obviamente acatamos decisiones, somos empleados y tratamos de valorar nuestro trabajo, darle herramientas a los jugadores, intentar seducirlos con nuestras ideas y por suerte tuvimos gran aceptación en el año de trabajo que estuvimos. Se nos pidió alejarnos del descenso y se clasificó a Copa Sudamericana, gracias a los jugadores. La idea tiene un montón de variantes, de situaciones que se van viviendo día a día, que se van sorteando volcando herramientas para que los jugadores se sientan lo más cómodos posibles", agregó.

"El VAR lo miro con buenos ojos, es una herramienta muy buena pero hay cosas que desde mi visión cambiaría. Hay cosas que son la esencia del fútbol y no cambian. El VAR llegó para facilitar el fútbol, que haya más espectáculo y que se marquen más goles. Y hoy es todo lo contrario: tenés una uña adelantada y te cobran fuera de juego. El espectáculo es lo más importante y hay que cuidarlo. Si le ponemos trabas o no hacemos que no sea divertido por una uña, es muy difícil".

La opinión de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa

"Se clasificó al Mundial nuevamente que no es un detalle menor, más allá de que esta Eliminatoria tenía más cupos. Tenemos grandísimos jugadores como tuvimos todas las épocas. Esta selección ilusiona, se clasificó anticipadamente, con aire, con jugadores que da placer verlos jugar. Las expectativas son altas pero también al Mundial van los mejores del mundo y hay diferentes estilos de juego y situaciones", expresó Pacheco.

El gesto de Antonio Pacheco para la hinchada de Peñarol y su futuro como entrenador

Consultado sobre qué es lo que más extraña de su época de futbolista contestó: "La gente, el hincha de Peñarol". "El resto no me da el físico para mucha cosa más".

"Tuve la suerte de jugar muchos clásicos, tengo la suerte de ser el que más jugó y el que más ganó. Pero ya es historia, ya pasó. Podré participar algún día como entrenador, quizás, eso no lo puedo prever", expresó el Tony.

"Estamos en un proceso de espera, seguimos trabajando más allá de no estar en ningún club, trabajando en función de esa espera para cuando nos tengan en cuenta y con ansias de volver. Esperamos la posibilidad de volver a trabajar", concluyó Pacheco.

Temas:

Antonio Pacheco Jeremía Recoba Wanderers Germán Barcala

Seguí leyendo

Las más leídas

Óscar Cruz en la Libertadores sub 20
PEÑAROL

Óscar Cruz, goleador histórico de las formativas de Peñarol, rescindió contrato y se fue a jugar a la séptima división de Suiza

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay
COPA AUF URUGUAY

Peñarol 2-0 Defensor Sporting: con goles de Arezo y Maxi Silvera, el equipo de Aguirre eliminó al campeón, clasificó a la final y va por el título de la Copa AUF Uruguay

El susto que se llevaron surfistas en las aguas de Bikini
SURF

¿Tiburón? El susto que se llevaron tres surfistas en las aguas de Bikini, Manantiales, y que quedó registrado; mirá el video

Comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo: 12 empresas compraron los pliegos, incluida Tenfield, y quedaron habilitadas a participar del llamado abierto de la AUF
DERECHOS DE TV

Comercialización de los derechos de TV del fútbol uruguayo: 12 empresas compraron los pliegos, incluida Tenfield, y quedaron habilitadas a participar del llamado abierto de la AUF

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos