Antonio Pacheco le mandó un mensaje a Jeremía Recoba tras su lesión y también tuvo un gesto nostálgico con la hinchada de Peñarol

El exentrenador de Wanderers, Antonio Pacheco , reveló este jueves que le mandó un mensaje a Jeremía Recoba quien días atrás sufrió una rotura de ligamentos de rodilla. El Tony es íntimo amigo del padre de Jeremía, Álvaro "Chino" Recoba.

"Le mandé un mensaje, no hablé directamente con él porque los primeros días está todo el mundo pendiente, yo soy de esperar un poquito. Sí obviamente c on el Chino estoy todos los días hablando , con la familia, con Lorena. Es una situación dura. Ojalá no le hubiese pasado, pero lamentablemente pasó, pasa y seguirá pasando. Lo que sí hay que tratar es estar calmo en la toma de la decisión y sobre todo hacer una buena recuperación que es lo más importante de esto", expresó Pacheco en Todo Pelota de Radio Carve AM 1010.

"La ansiedad está a la orden del día, pero va en función de los que toman decisiones. Va en función de con quien uno trabaja. El ejemplo que tenemos es que entramos con una directiva en Wanderers que nos apoyó, que nos dio la posibilidad de iniciar, que era la directiva presidida por Fernando Nopitsch , y en el medio del viaje cambió la directiva y fue totalmente distinto", manifestó el Tony en referencia a la llegada de Germán Barcala a la presidencia del bohemio a mediados de 2024.

"Hoy lamentablemente la situación se ha acomplejado, en función de las decisiones que tomó la directiva la situación está cómo está. Nosotros obviamente acatamos decisiones, somos empleados y tratamos de valorar nuestro trabajo, darle herramientas a los jugadores, intentar seducirlos con nuestras ideas y por suerte tuvimos gran aceptación en el año de trabajo que estuvimos. Se nos pidió alejarnos del descenso y se clasificó a Copa Sudamericana, gracias a los jugadores. La idea tiene un montón de variantes, de situaciones que se van viviendo día a día, que se van sorteando volcando herramientas para que los jugadores se sientan lo más cómodos posibles", agregó.

"El VAR lo miro con buenos ojos, es una herramienta muy buena pero hay cosas que desde mi visión cambiaría. Hay cosas que son la esencia del fútbol y no cambian. El VAR llegó para facilitar el fútbol, que haya más espectáculo y que se marquen más goles. Y hoy es todo lo contrario: tenés una uña adelantada y te cobran fuera de juego. El espectáculo es lo más importante y hay que cuidarlo. Si le ponemos trabas o no hacemos que no sea divertido por una uña, es muy difícil".

La opinión de la selección de Uruguay de Marcelo Bielsa

"Se clasificó al Mundial nuevamente que no es un detalle menor, más allá de que esta Eliminatoria tenía más cupos. Tenemos grandísimos jugadores como tuvimos todas las épocas. Esta selección ilusiona, se clasificó anticipadamente, con aire, con jugadores que da placer verlos jugar. Las expectativas son altas pero también al Mundial van los mejores del mundo y hay diferentes estilos de juego y situaciones", expresó Pacheco.

El gesto de Antonio Pacheco para la hinchada de Peñarol y su futuro como entrenador

Consultado sobre qué es lo que más extraña de su época de futbolista contestó: "La gente, el hincha de Peñarol". "El resto no me da el físico para mucha cosa más".

"Tuve la suerte de jugar muchos clásicos, tengo la suerte de ser el que más jugó y el que más ganó. Pero ya es historia, ya pasó. Podré participar algún día como entrenador, quizás, eso no lo puedo prever", expresó el Tony.

"Estamos en un proceso de espera, seguimos trabajando más allá de no estar en ningún club, trabajando en función de esa espera para cuando nos tengan en cuenta y con ansias de volver. Esperamos la posibilidad de volver a trabajar", concluyó Pacheco.