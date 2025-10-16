Dólar
/ Nacional / POLICIALES

Abogado de Pablo Laurta dijo que no descarta pedir la inimputabilidad; fiscal aseguró que "actuó de forma consciente"

Pablo Laurta fue enviado a prisión preventiva por asesinar a un chofer en Entre Ríos. Será trasladado a Córdoba para ser juzgado por el doble femicidio

16 de octubre 2025 - 14:53hs
Jose Legarreta, abogado de Pablo Laurta. FOTO: captura TN

José Legarreta, el abogado de oficio del asesino múltiple Pablo Laurta, adelantó este jueves que no descarta pedir la inimputabilidad de su defendido por el crimen del chofer Martín Palacio en la provincia de Entre Ríos. Luego de ese asesinato, Laurta también mató a su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba.

"No descartamos un proceso vivido de psicotización. Sería una irresponsabilidad manifestarme al respecto sobre la inimputabilidad o punibilidad", dijo en rueda de prensa tras la audiencia en la que Laurta fue enviado a prisión preventiva.

Consultado si la estrategia de defensa podría ser pedir la declaración de inimputabilidad, respondió: "No descartamos ninguna teoría del caso por el momento. Podría ser una de las estrategias, no está descartada, de acuerdo a la naturaleza de los hechos y determinadas situaciones que han surgido y son de público conocimiento".

La fiscal del caso, Daniela Montangie, descartó esta posibilidad. "Lo vio un medico forense y estableció que tiene capacidad de comprender, está ubicado en tiempo y espacio, eso ya esta determinado".

Montangie aseguró que Laurta es "una persona que comprende claramente" y que quedó establecido que el triple crimen "fue planificado" con "premeditación". "Hubo planificación propia de alguien que actúa consciente y evaluando consecuencias", cerró.

Laurta fue imputado por el delito de “homicidio criminis causa”, lo que implica un asesinato cometido para ocultar otro crimen. En las próximas horas será trasladado a Córdoba, donde deberá rendir cuentas por los otros dos asesinatos.

Temas:

Pablo Laurta Femicidio Argentina policiales Córdoba

