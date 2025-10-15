Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
cielo claro
Jueves:
Mín  16°
Máx  21°

Siguenos en:

/ CASO LAURTA

Pablo Laurta se negó a declarar por la muerte del conductor del Uber: será enviado a Córdoba por el doble femicidio

El uruguayo dijo al llegar a declarar “tienen que venerarlo, es un mártir”, aunque no quedó claro a quien se refería

15 de octubre 2025 - 15:52hs
Facebook Pablo Laurta

Facebook Pablo Laurta

Pablo Laurta, el uruguayo acusado de matar a su expareja y a su exsuegra, se negó a declarar por el homicidio del conductor del Uber Martín Palacios en Entre Ríos y ahora será enviado a Córdoba por la causa del doble femicidio.

Como Laurta no quiso declarar, ahora la fiscal tiene 24 horas para pedir su prisión preventiva, según informaron distintos medios argentinos.

El asesinato del conductor de Uber se investiga por fuera del doble femicidio de Córdoba, a pesar de que en ambas el principal acusado es el uruguayo.

Más noticias
todo fue por justicia y es un martir: las primeras declaraciones de pablo laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en argentina
POLICIALES

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras declaraciones de Pablo Laurta, el uruguayo sospechoso de tres asesinatos en Argentina

Pablo Laurta en el Parlamento en 2022. Crédito: captura de Youtube
CASO LAURTA

"Le decía al nene que ya no iba a ver a la mamá", el relato del taxista que transportó a Laurta a Gualeguaychú

Laurta arribó a Concordia, provincia de Entre Ríos, sobre las 09:00 de la mañana como principal sospechoso de los asesinatos. Al bajar de la camioneta en la que fue trasladado desde Gualeguaychú, y antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía, lanzó una confusa frase: “Tienen que venerarlo, es un mártir”.

El auto de Palacios apareció prendido fuego, mientras que su cadáver fue encontrado en una cuneta decapitado y sin brazos.

Las hipótesis indican que el uruguayo contrató a Palacios debido a que tenían un vínculo de confianza, que algunos periodistas argentinos aseguran se remonta al 2020 en épocas de pandemia del Coronavirus.

Según las autoridades, Laurta habría seguido un “plan criminal” desde su salida de Uruguay, un plan que habría sido elaborado por su “mentalidad metódica”. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia aseguró que Laurta “manejó todas las variables” en su huida, lo que permitió que las autoridades pudieran determinar que la acción fue premeditada.

El uruguayo es también investigado por asesinar a su expareja Luna Giardina y a su exsegura Mariel Zamudio, luego raptó a su hijo de cinco años.

Temas:

Pablo Laurta Uber Córdoba Doble homicidio Entre Ríos

Seguí leyendo

Las más leídas

Sebastián Soria recibe instrucciones de su técnico de Qatar, el español Julen Lopetegui, para ingresar por las Eliminatorias asiáticas
FÚTBOL

El futbolista uruguayo que con casi 42 años, clasificó este martes al Mundial 2026 con otra selección

Cristiano Ronaldo
ELIMINATORIAS

Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador de las Eliminatorias mundialistas: Luis Suárez es el mejor uruguayo con 14 partidos más jugados

Harry Kane y Declan Rice
ELIMINATORIAS UEFA

Inglaterra se clasificó al Mundial 2026 tras golear a Letonia y España quedó en la puerta: mirá los 28 clasificados

Empleadas domésticas 

Amas de casa aceptan que empleadas domésticas tengan tres categorías laborales

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos