/ Policiales / CASO LAURTA

El día después para Pedro, el hijo de Pablo Laurta y Luna Giardina: vive con una pareja amiga de la familia y podría ir con su tía o su abuela

Hay al menos dos familiares que podrían hacerse cargo del cuidado del niño en Argentina: la madre de Pablo Laurta y la media hermana de Luna Giardina

16 de octubre 2025 - 12:13hs
El criminal Pablo Laurta y su hijo Pedro

El criminal Pablo Laurta y su hijo Pedro

"Pedrito" Rodríguez cumplió seis años este martes. El cumpleaños no fue con una fiesta como planeaba su madre, pero sí se realizó una pequeña celebración con sus compañeros de clase en el centro de educación inicial al que asiste en Córdoba.

El niño -informó el diario argentino La Nación- está viviendo con un matrimonio mayor que conocía a la abuela de Pedro, Mariel Zamudio. La pareja se presentó junto a la maestra de Pedro en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf, Argentina) para ofrecerse a colaborar y cuidar al niño hasta que la Justicia defina a quién delega su tenencia.

Su madre, Luna Giardina, fue asesinada por su expareja, el uruguayo Pablo Laurta. Además, la abuela materna también fue víctima fatal del homicida.

Al momento se desconoce qué ocurrirá con el niño, que posee dificultad en el habla y un diagnóstico de trastorno del espectro autista. Lo cierto es que hay al menos dos familiares que se podrían hacer cargo de su cuidado: su abuela paterna y una media hermana de Giardina.

La abuela, Estrella Laurta, es uruguaya, tiene 63 años y vive en Canelones. Según contó en algunas entrevistas, sufre varios problemas de salud. De todas formas, se puso a disposición: "Si no hay otro familiar que sea más joven, que tenga buena salud, que sea buena persona, y que esté en buenas condiciones de atender a Pedro, entonces yo estoy dispuesta".

Laura, por su parte, es medio hermana de Giardina y vive en Chile. Viajó a comienzos de semana hacia Argentina una vez que conoció la noticia del doble femicidio.

“Obviamente no queremos que ese sea el destino de Pedrito", dijo Laura al medio Eldoce de Córdoba sobre la posibilidad de que el niño quede bajo custodia de la abuela paterna.

De todas formas, aclaró que será la Justicia la que decidirá "qué es lo mejor para él" y que todos "acatarán".

La mujer dijo que no puede "juzgar" a la madre del asesino, pero cuestionó: "Ella tenía conocimiento de lo que pasaba. Todos sabemos que esto se podría haber evitado. Hace tres años que (Luna) pedía ayuda, que alguien la proteja de este monstruo".

