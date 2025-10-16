Edinson Cavani se resintió de su lesión muscular y otra vez será baja

Edinson Cavani atraviesa un duro 2025 en cuanto a las lesiones y sufrió un nuevo contratiempo, ya que el delantero uruguayo quedó descartado para el encuentro entre Boca Juniors y Belgrano de Córdoba del próximo sábado ya que no logró recuperarse de su lesión en el psoas.

El uruguayo no puede dejar atrás la lesión del psoas de su pierna derecha y esta mañana se confirmó que se perderá el duelo ante Belgrano en La Bombonera , donde se espera un emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo , entrenador del xeneize que falleció hace una semana.

En la práctica de este jueves, Cavani fue exigido por parte del cuerpo técnico comandado por Claudio Úbeda y no respondió de la mejor manera , por lo que no está al 100% físicamente.

Tras dos partidos afuera, el Matador había vuelto a la convocatoria en la goleada frente a Newell's , pero se mantuvo en el banco de suplentes. Tras eso, y en días muy angustiantes para todo el plantel por la muerte de Miguel Ángel Russo, se resintió de la dolencia en el primer entrenamiento de la semana. La postergación del duelo ante Barracas le otorgó un plazo extra para recuperarse, pero finalmente no llegó .

Úbeda realizó la práctica formal de fútbol y, si bien Cavani no estaba entre los titulares, ante la exigencia no pudo mostrarse al 100% y el riesgo de que la lesión crezca es grande si llega a jugar este sábado ante Belgrano, por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Cavani Edinson Cavani en un entrenamiento en La Bombonera Boca Juniors

Hay optimismo de que pueda regresar para el siguiente partido, que sería ante Barracas Central pese a que no tiene fecha estipulada ya que fue postergado por la muerte de Russo.

De los 36 partidos que jugó Boca en 2025, Cavani participó en 21 (titular en 19) y estuvo afuera en 12 partidos por lesiones. Anotó apenas cuatro goles y lleva solo uno en esta segunda mitad del año. Desde el 2-0 de cabeza ante Banfield que no marca y su promedio anotador está muy lejos del que supo mostrar en 2024 (20 goles en 39 partidos) en el Xeneize.

El posible once de Boca Juniors ante Belgrano

Sin embargo, Cavani no estaba en los planes de integrar el once titular, y el equipo sufriría un solo cambio con respecto al último encuentro ya que Alan Velasco padece un esguince de rodilla. En su lugar ingresaría el chileno Carlos Palacios y el resto del planteo se mantendría de la misma manera.

El once sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez