Periodista de Subrayado se despidió de Canal 10: "Cuando una puerta se cierra se abre otra"

Micrófono de Subrayado Inés Guimaraens

Este jueves, Subrayado tuvo la despedida de una de sus periodistas. La comunicadora Analaura Barreto, que estaba encargada de la cobertura de Espectáculos y del Carnaval en el noticiero de Canal 10 tuvo su última salida en la edición central del informativo, y se despidió públicamente.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La periodista, con pasado en Canal 4, y que hasta julio de este año había sido una de las conductoras de Basta de cháchara en Canal 5, publicó además en su cuenta de Instagram una serie de fotos de su etapa en Subrayado, que empezó en 2021, y un mensaje de despedida.

SnapInsta-Ai_3785615616817314322 "Hoy fue la última columna de espectáculos, cierro un ciclo en Subrayado en donde disfruté del teatro, del carnaval, desde los móviles, el concurso, los desfiles entre otras instancias, y acercando los muchos espectáculos nacionales e internacionales de nuestra cartelera, hoy quiero agradecer por todos estos años en el noticiero", escribió Barreto.

"Me costó mucho tomar la decisión de dar un paso al costado, pero 'decir adiós no siempre es motivo de tristeza. A veces es una señal de que la vida tiene preparadas nuevas y bonitas aventuras' como en este caso", agregó.

"Si hay algo que aprendí en estos 30 años de carrera es que cuando una puerta se cierra se abre otra", comentó Barreto. "Salir del círculo de comodidad siempre es crecer. Nos seguiremos encontrando en la pantalla pero hoy me despido de espectáculos y carnaval. Gracias a todo el equipo por su calidez y compañerismo. Han sido años de aprendizaje y disfrute. Gracias y a seguir disfrutando". Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Analaura Barreto (@barretoanalaura)