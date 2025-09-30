"Hoy cierro una etapa": así fue la emocionante despedida de Subrayado de una de sus históricas periodistas

Después de 27 años en la pantalla de Canal 10, la periodista Silvana Goicoechea se despidió este martes de Subrayado . Conocida como "La Vasca", la cronista había comenzado a trabajar en el informativo en 1998 y desde entonces se convirtió en la periodista de mayor permanencia en el elenco periodístico.

Goicoechea participó de la conducción de la edición de mediodía de Subrayado junto a Danilo Tegaldo y Paola Botti, y hacia el final del noticiero se despidió de sus compañeros y de la audiencia con algunas palabras cargadas de emoción.

" Dicen que la mochila de un reportero es pesada y lo es. Lleva los silencios de quienes no tienen voz, el polvo de los derrumbes, la esperanza de cada logro y el peso de cada tragedia que nos tocó cubrir. Pero no la cambiaría por nada. Esa mochila está hoy llena de recuerdos inolvidables ", dijo la periodista en su despedida del informativo y expresó su "profundo respeto" por cada persona que le "abrió la puerta de su alegría y su dolor".

Goicoechea contó que meses atrás le comunicó a las autoridades del canal que había resuelto jubilarse. Y, desde entonces, había recibido el cariño y el cuidado de sus compañeros. "Es muy difícil en palabras decir cómo me siento realmente" , dijo y agradeció a las autoridades del canal, a sus compañeros y compañeras y al público en general por haberle "permitido contar tantas y tantas historias".

La periodista expresó que mucho cambió en su vida durante los 27 años que pasó en Subrayado: "Crecí como persona, encontré mi lugar como profesional y nació 'La Vasca'".

"Hoy cierro una etapa y abro una puerta a un nuevo andar, seguramente con menos adrenalina, pero me voy agradecida, plena, feliz. Con la certeza de que Subrayado es más que información, es su gente", dijo.

"Soy "La vasca" y al despedirme de esta tarea que tanto amo, amé y voy a seguir amando, me llevo en el alma un gracias enorme a todos ustedes", concluyó. Lo que le siguió fue un fuerte aplauso desde el estudio de Canal 10.