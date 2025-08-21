Blanca Rodríguez habló de su salida de Subrayado y El Espectador: "La gente tiene una complicidad y una historia con uno"

El 6 de agosto de 2024 Blanca Rodríguez anunció, 34 años después de su primera salida como informativista en Subrayado , su retiro de los medios de comunicación y el fin de su etapa como periodista. Dejó también su lugar en Más temprano que tarde , el programa que integraba junto a Wilmar Amaral y Diego Bello en radio El Espectador.

Tres días después fue su último programa como la cara de las noticias de Canal 10 , y semanas después fue noticia al anunciar que se incorporaría a la vida política como candidata al Senado por el Frente Amplio .

Un año más tarde, Rodríguez fue entrevistada en Lado B –el programa que conduce Amaral en TV Ciudad– donde además de su actividad parlamentaria se refirió a su salida de los medios y la transición hacia el campo de la política. En este sentido, Rodríguez expresó que lo vive "con mucha alegría". "Estoy viviendo esto con mucho entusiasmo, estoy muy contenta" , dijo la senadora electa por el MPP y expresó que toma "solo lo bueno" que tiene ese cambio de rumbo.

"Estuve casi 40 años en una especie de crisálida y ahí salí al encuentro cara a cara con la gente. De hecho preferí estar un poco distanciada de esto, porque era una manera de hacer ese clic" , dijo Rodríguez en referencia a su participación en televisión.

"El encuentro con la gente sigue siendo una experiencia siempre de respeto, en el acuerdo o en el disenso", expresó la legisladora y señaló que en esas conversaciones pueden recordarle algunos aspectos de su trabajo en los medios, como los pasajes humorísticos de Bello en la radio.

"La gente tiene una complicidad y una historia con uno, una historia recorrida juntos. Yo estoy muy agradecida por esto. Es muy lindo ir al encuentro de esa gente que me acompañó tantos años desde otro lugar y que me creyó durante tantos años desde otro lugar", dijo.

Amaral entonces le comentó a la senadora que "no hay un día que no (le) pregunten" por ella y por Diego Bello. "Lo bien que la pasamos, cuánto disfrutamos", expresó ella.

En otro pasaje de la entrevista, el conductor le preguntó si esta nueva etapa era lo que esperaba. Rodríguez entonces respondió en relación a su pasado como periodista: "En el trabajo nuestro uno tiene cierta cercanía con la política, conocimiento de los temas y conocimiento de las personas también. Mucha de la gente con la que estoy trabajando ahora era gente que yo veía en su trabajo, como entrevistados. Te diré que en ese sentido no hay sorpresas. Era los que imaginaba".