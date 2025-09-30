El golazo que a través del VAR le anularon a Rodrigo Bentancur para Tottenham Hotspur por la Champions League; mirá el video

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur fue titular este martes en la sorpresivo empate en la hora de Tottenham Hotspur que igualó 2-2 ante Bodo Glimt de Noruega por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, en un encuentro en el que a los londinenses no les salió nada.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzó, como de costumbre, desde el inicio.

Bodo Glimt sorprendió a todos y se puso en ventaja a través de Jens Hauge a los 52 minutos.

PEÑAROL La propuesta que le hizo Peñarol a Maximiliano Silvera para extender su contrato con el club

PEÑAROL Peñarol fue nuevamente sancionado y así superó a Nacional por la indisciplina de sus parciales en esta temporada en la Liga AUF Uruguaya; compará los montos

Fue a través de una sutileza de Rodrigo Bentancur quien, luego de que un compañero suyo recogiera un rebote por la derecha, metió un tacazo para lo que iba a ser el transitorio 1-1.

Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una falta de Micky van de Ven.

El mismo Hauge convirtió el 2-0 para los noruegos, pero descontó van de Ven tras un pase del español Rodrigo Porro.

El uruguayo dejó la cancha a los 81 minutos.

Pero cuando el partido se terminaba y los noruegos festejaban, llegó el empate para los ingleses sobre los 88 minutos a cargo de Jostein Gundersen en contra, por lo que al menos, los londineses se llevaron un empate de Noruega.