El golazo que a través del VAR le anularon a Rodrigo Bentancur para Tottenham Hotspur por la Champions League; mirá el video

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur fue titular este martes en la sorpresivo empate en la hora de Tottenham Hotspur que igualó 2-2 ante Bodo Glimt de Noruega por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, en un encuentro en el que a los londinenses no les salió nada.
El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzó, como de costumbre, desde el inicio.
El gol anulado a Bentancur
Bodo Glimt sorprendió a todos y se puso en ventaja a través de Jens Hauge a los 52 minutos.
Pero tan solo 2 minutos después, llegó el empate de Tottenham Hotspur.
Fue a través de una sutileza de Rodrigo Bentancur quien, luego de que un compañero suyo recogiera un rebote por la derecha, metió un tacazo para lo que iba a ser el transitorio 1-1.
Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una falta de Micky van de Ven.
El mismo Hauge convirtió el 2-0 para los noruegos, pero descontó van de Ven tras un pase del español Rodrigo Porro.
El uruguayo dejó la cancha a los 81 minutos.
Pero cuando el partido se terminaba y los noruegos festejaban, llegó el empate para los ingleses sobre los 88 minutos a cargo de Jostein Gundersen en contra, por lo que al menos, los londineses se llevaron un empate de Noruega.