El Observador / Fútbol Internacional / CHAMPIONS LEAGUE

El golazo que a través del VAR le anularon a Rodrigo Bentancur para Tottenham Hotspur por la Champions League; mirá el video

Los ingleses sufrieron hasta el final para al menos, llevarse una igualdad ante un sorpresivo rival

30 de septiembre 2025 - 18:04hs

El volante uruguayo Rodrigo Bentancur fue titular este martes en la sorpresivo empate en la hora de Tottenham Hotspur que igualó 2-2 ante Bodo Glimt de Noruega por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League, en un encuentro en el que a los londinenses no les salió nada.

El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzó, como de costumbre, desde el inicio.

El gol anulado a Bentancur

Bodo Glimt sorprendió a todos y se puso en ventaja a través de Jens Hauge a los 52 minutos.

Pero tan solo 2 minutos después, llegó el empate de Tottenham Hotspur.

Fue a través de una sutileza de Rodrigo Bentancur quien, luego de que un compañero suyo recogiera un rebote por la derecha, metió un tacazo para lo que iba a ser el transitorio 1-1.

Sin embargo, el VAR anuló el gol debido a una falta de Micky van de Ven.

El mismo Hauge convirtió el 2-0 para los noruegos, pero descontó van de Ven tras un pase del español Rodrigo Porro.

El uruguayo dejó la cancha a los 81 minutos.

Pero cuando el partido se terminaba y los noruegos festejaban, llegó el empate para los ingleses sobre los 88 minutos a cargo de Jostein Gundersen en contra, por lo que al menos, los londineses se llevaron un empate de Noruega.

rodrigo bentancur Tottenham Champions League

