A cuatro meses de la polémica por el "cierre" de la Biblioteca Nacional, la Academia de Letras exigió "respaldo presupuestal" prioritario para la institución

Cuatro meses después del anuncio de que la Biblioteca Nacional suspendía algunos de sus servicios por un estado de crisis generalizada y multicausal, la Academia Nacional de Letras de Uruguay manifestó su preocupación por considerar que la situación se mantiene incambiada y exigió al Ejecutivo respaldar presupuestariamente a la institución de manera prioritaria.

"A cuatro meses de la suspensión casi total de los servicios que por ley la Biblioteca Nacional debe prestar a los usuarios, sin que se hayan difundido propuestas factibles de reanudación consistente hasta la fecha, la Academia Nacional de Letras considera necesario manifestar su preocupación por la situación planteada, en la que no parecen verificarse cambios en lo inmediato", comienza el comunicado fechado este martes 30 y publicado en la web de la institución.

La Academia de Letras reivindica además "como prioritaria y sin dilaciones la atención principal a los lectores, aunque sea en condiciones básicas" mientras se toman otras medidas de fondo, así como también pide "el correspondiente respaldo presupuestal y técnico, para una plena reapertura de la institución a breve plazo".

La institución recuerda además que se "abstuvo de participar en la controversia que dio lugar la decisión adoptada por las autoridades de la Biblioteca" y que ofreció su colaboración para que la interrupción de actividades fuera lo más acotada posible.

LCM_7517.webp La Biblioteca Nacional Leonardo Carreño

Sin embargo, "agotadas esas instancias sin resultado alguno, por lo menos hasta este momento, y en oportunidad de la consideración del presupuesto quinquenal de la nación, esta Academia insta a los Poderes del Estado a que se provea a la primera Biblioteca Pública del país de los recursos que le permitan re abrir sus puertas sin más demora para continuar prestando las funciones para las que fue concebida hace más de doscientos años", concluye la misiva.

Lo que propone el Presupuesto para recuperar la Biblioteca Nacional

En primer lugar, el artículo 367 establece una partida anual de $5.000.000 con "destino a solventar gastos de funcionamiento" de la Biblioteca —limpieza, atención del equipamiento del acervo, seguridad—, algo que además implica la instauración de una línea de base que, según pudo saber El Observador, consolida este ingreso y lo mantiene a pesar de los presupuestos futuros.

El artículo 368, en tanto, proyecta otra partida anual del mismo monto —$5.000.000— para financiar inversiones referidas a la "recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional".

Y luego, en otro de los artículos referidos se estipula la creación de cuatro nuevos cargos especializados dentro de la institución que incluyen a nueve funcionarios y apuntan a robustecer la plantilla. Esto implica la supresión de diez puestos vacantes destinados a roles que, o bien quedaron obsoletos, o representan escalafones o grados de menor categoría.

image

En mayo de este año, Schiappapietra había asegurado que la institución tiene una "crisis estructural" y de "usabilidad", y que se debían encontrar soluciones urgentes para resolver un "caos organizacional" con varios "conflictos internos" vinculados.

En términos edilicios, además, la Biblioteca Nacional tiene problemas para combatir la presencia de ratas y de hongos, así como también otros inconvenientes sanitarios que incluyen la inundación de algunos sótanos y otras zonas. En su momento también tenía varias salidas de emergencias bloqueadas por la acumulación de documentos y papeles.