Cultura y Espectáculos / PRESUPUESTO

Lo que propone el Presupuesto para recuperar la Biblioteca Nacional, a tres meses del debate por su crisis

El Presupuesto, enviado al Parlamento este domingo, incluye dos partidas anuales y la creación de nuevos cargos

1 de septiembre 2025 - 17:57hs
La Biblioteca Nacional
La Biblioteca Nacional Leonardo Carreño

Hace menos de seis meses, la discusión pública se redireccionó como pocas veces hacia la gestión cultural, en especial a la de una institución en particular: la Biblioteca Nacional.

Ahora, con la Ley de Presupuesto entregada en el Parlamento para su aprobación de cara a los próximos cinco años de gobierno, esos aspectos vuelven a reflotar con la inclusión de tres artículos que refieren a la institución y su actividad.

En primer lugar, el artículo 367 establece una partida anual de $5.000.000 con "destino a solventar gastos de funcionamiento" de la Biblioteca —limpieza, atención del equipamiento del acervo, seguridad—, algo que además implica la instauración de una línea de base que, según pudo saber El Observador, consolida este ingreso y lo mantiene a pesar de los presupuestos futuros.

En primer lugar, el artículo 367 establece una partida anual de $5.000.000 con destino a solventar los gastos de funcionamiento de la Biblioteca. Esto supone la instauración de una línea de base presupuestal que no asegura la solvencia a largo plazo, pero consolida un ingreso fijo que se mantendrá a pesar de los presupuestos futuros. De esta forma, queda garantizada la cobertura de servicios básicos de funcionamiento, como la limpieza, el mantenimiento del equipamiento del acervo y la seguridad.

El artículo 368, en tanto, proyecta otra partida anual del mismo monto —$5.000.000— para financiar inversiones referidas a la "recuperación del estado edilicio de la Biblioteca Nacional".

Y luego, en otro de los artículos referidos se estipula la creación de cuatro nuevos cargos especializados dentro de la institución que incluyen a nueve funcionarios y apuntan a robustecer la plantilla. Esto implica la supresión de diez puestos vacantes destinados a roles que, o bien quedaron obsoletos, o representan escalafones o grados de menor categoría.

image

En mayo de este año, Schiappapietra había asegurado que la institución tiene una "crisis estructural" y de "usabilidad", y que se debían encontrar soluciones urgentes para resolver un "caos organizacional" con varios "conflictos internos" vinculados.

En términos edilicios, además, la Biblioteca Nacional tiene problemas para combatir la presencia de ratas y de hongos, así como también otros inconvenientes sanitarios que incluyen la inundación de algunos sótanos y otras zonas. En su momento también tenía varias salidas de emergencias bloqueadas por la acumulación de documentos y papeles.

Temas:

Biblioteca Nacional Ley de Presupuesto Presupuesto 2025 Rocío Schiappapietra

