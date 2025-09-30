Periodismo donde vos quieras: seguí a El Observador en Google Discover

Google Discover es la plataforma por la que, cada día, miles de nuestros lectores, en todo el mundo, acceden a El Observador . Quizás la hayas usado o la uses a diario, aunque no estés tan familiarizado con el nombre: son las sugerencias de noticias que te aparecen cuando entrás a la app móvil de Google, o en las pestañas del navegador Chrome en móvil.

Ahora también nos podés seguir en Discover, para que las sugerencias que te hace Google sean lo más adaptadas posible a tus gustos y preferencias. Para que, en el mar de información (y muchas veces desinformación) que circula en la web, puedas encontrar en El Observador las noticias que te interesan, con rigor periodístico, veracidad y valor agregado. Directamente en tu celular al entrar a Google.

Muy fácil; entrá a este link y presioná la opción de "seguir en Google". Eso incluirá en tu feed más noticias de las que publica El Observador en algunas de sus plataformas: la web y nuestros canales de Instagram, Youtube, Facebook, X, TikTok y Whatsapp. Y también podés consultar las últimas publicaciones en cada plataforma de El Observador.

También podés hacerlo, desde tu feed de Discover, presionando el botón de seguir.

Google está cambiando, como ya te habrás dado cuenta, y le está dando más espacio a la inteligencia artificial. Pero también está ofreciendo una experiencia de navegación más personalizada, incluyendo los medios a los que seguís y en los que confiás a la hora de informarte.

Queremos que puedas acceder a El Observador de la manera que mejor se adapte a tí.