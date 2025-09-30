Dólar
Periodismo donde vos quieras: seguí a El Observador en Google Discover

Ahora podés seguir a El Observador en Google para tener acceso a las noticias de forma más cómoda e inmediata

30 de septiembre 2025 - 17:09hs
Google Discover es la plataforma por la que, cada día, miles de nuestros lectores, en todo el mundo, acceden a El Observador. Quizás la hayas usado o la uses a diario, aunque no estés tan familiarizado con el nombre: son las sugerencias de noticias que te aparecen cuando entrás a la app móvil de Google, o en las pestañas del navegador Chrome en móvil.

Ahora también nos podés seguir en Discover, para que las sugerencias que te hace Google sean lo más adaptadas posible a tus gustos y preferencias. Para que, en el mar de información (y muchas veces desinformación) que circula en la web, puedas encontrar en El Observador las noticias que te interesan, con rigor periodístico, veracidad y valor agregado. Directamente en tu celular al entrar a Google.

¿Cómo podés hacer para seguir a El Observador en Google Discover?

Muy fácil; entrá a este link y presioná la opción de "seguir en Google". Eso incluirá en tu feed más noticias de las que publica El Observador en algunas de sus plataformas: la web y nuestros canales de Instagram, Youtube, Facebook, X, TikTok y Whatsapp. Y también podés consultar las últimas publicaciones en cada plataforma de El Observador.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 4.24.41 PM

También podés hacerlo, desde tu feed de Discover, presionando el botón de seguir.

WhatsApp Image 2025-09-30 at 4.23.21 PM

Google está cambiando, como ya te habrás dado cuenta, y le está dando más espacio a la inteligencia artificial. Pero también está ofreciendo una experiencia de navegación más personalizada, incluyendo los medios a los que seguís y en los que confiás a la hora de informarte.

Queremos que puedas acceder a El Observador de la manera que mejor se adapte a tí.

