/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gemini supera a ChatGPT en las tiendas de Apple y Google en Uruguay

El modelo Nano Banana, que permite ediciones avanzadas de fotos, disparó la popularidad de la app.

15 de septiembre 2025 - 11:02hs
gemini1.jpg
WhatsApp Image 2025-09-15 at 11.00.25 AM

La aplicación Google Gemini se posicionó como la más descargada en la lista de apps gratuitas de la App Store en Estados Unidos, alcanzando también el liderazgo en Uruguay.

El crecimiento estuvo vinculado al lanzamiento de Nano Banana, un modelo de edición de imágenes basado en inteligencia artificial que permite aplicar cambios sin alterar la foto original.

Según los registros, desde el 26 de agosto al 9 de septiembre la app incorporó 23 millones de nuevos usuarios. En ese mismo lapso, Nano Banana fue usado en 500 millones de ediciones.

Entre las funciones más destacadas figuran la consistencia de personajes en distintas imágenes, la posibilidad de combinar fotos, la transferencia de estilos y la edición conversacional.

En Uruguay, Gemini llegó a ocupar la primera posición, superando a Temu (que se ubicó segunda el fin de semana) y a ChatGPT.

Gemini ChatGPT Google Uruguay Estados Unidos

