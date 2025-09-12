Qué eventos astronómicos se podrán ver el fin de semana desde Uruguay

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) compartió los principales fenómenos visibles en Uruguay entre el 13 y el 20 de septiembre. La agenda incluye conjunciones planetarias y fases lunares que podrán apreciarse a simple vista.

El sábado 13 ocurrirá la conjunción entre la Luna y las Pléyades . El evento será visible en el sector este del cielo, desde la 1:00 hasta el final de la noche. Las Pléyades son un cúmulo estelar abierto que forma parte de la constelación de Tauro.

Esa misma noche, también se producirá la conjunción de Marte con la estrella Spica . El fenómeno podrá observarse en el oeste desde las 19:00 horas y se extenderá hasta la puesta de ambos astros. Spica es la estrella más brillante de la constelación de Virgo.

INTERNET Google implementará una nueva vista para seguir las compras y entregas en Gmail

El domingo 14 la Luna entrará en la fase de cuarto menguante . Este cambio será visible en todo el país y marcará el inicio de la última etapa antes de la luna nueva.

Otros fenómenos de la semana

Más allá del fin de semana, la agenda astronómica de septiembre continuará con nuevos fenómenos en los días siguientes.

El martes 16 tendrá lugar la conjunción Júpiter - Luna - Pollux, visible en dirección noreste. El evento se podrá observar desde las 5:00 y hasta poco antes del amanecer. Pollux es la estrella más brillante de la constelación de Géminis.

Finalmente, el viernes 19 se dará la conjunción entre la Luna, Venus y Régulo, observable en el este. Este fenómeno tendrá una corta duración y podrá verse por pocos minutos antes de la salida del sol. Régulo es la estrella principal de la constelación de Leo.