CIENCIA

Encuentran un "pez luna" en el fondo marino uruguayo: pesa una tonelada y mide tres metros de largo

El buque Falkor (Too), del Schmidt Ocean Institute, continúa la misión en aguas uruguayas que busca estudiar su biodiversidad y geología

11 de septiembre 2025 - 10:03hs
G0kC-CsWwAAa7EN

Un pez luna (Mola mola) fue registrado a 250 metros de profundidad, a 200 kilómetros de Cabo Polonio. El hallazgo ocurrió en el marco de la expedición científica Uruguay Sub200.

Este pez es considerado uno de los peces óseos más pesados del mundo. Su peso promedio alcanza la tonelada, y existen ejemplares que superan los tres metros de largo. Su dieta se compone principalmente de medusas.

Imagen submarina captada por el Conicet 
investigación

15 claves para entender la expedición "Uruguay SUB 200" que indagará las profundidades del mar uruguayo

avanza la expedicion uruguay sub200: que se encontro este domingo
CIECNIA

Avanza la expedición Uruguay Sub200: qué se encontró este domingo

La organización Karumbé informó a través de sus canales oficiales que también se registraron tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón Cabo Polonio.

Se trató de un tiburón de seis branquias chata (Hexanchus griseus), especie de la familia Hexanchidae. Esta es la más grande de la familia, pudiendo superar los seis metros de longitud.

La campaña Uruguay Sub200 es la primera expedición nacional dedicada a recorrer zonas profundas bajo jurisdicción uruguaya. Su objetivo es obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.

El nombre de la expedición refiere a la profundidad mínima explorada: 200 metros. El proyecto busca estudiar ambientes que alcanzan hasta los 3.500 metros, áreas nunca antes observadas con este nivel tecnológico.

La misión se desarrolla a bordo del buque Falkor (Too), operado por el Schmidt Ocean Institute. Desde allí se transmite en vivo la exploración submarina, lo que permite seguir en tiempo real los descubrimientos en el Atlántico.

El registro del pez luna constituye uno de los primeros hitos de la campaña, que continuará explorando cañones submarinos y otras estructuras del fondo marino uruguayo.

Temas:

Cabo Polonio Schmidt Ocean Institute Uruguay Sub200

