Encuentran un "pez luna" en el fondo marino uruguayo: pesa una tonelada y mide tres metros de largo

Un pez luna ( Mola mola ) fue registrado a 250 metros de profundidad, a 200 kilómetros de Cabo Polonio . El hallazgo ocurrió en el marco de la expedición científica Uruguay Sub200 .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Este pez es considerado uno de los peces óseos más pesados del mundo. Su peso promedio alcanza la tonelada, y existen ejemplares que superan los tres metros de largo. Su dieta se compone principalmente de medusas.

Aparece a 250 metros de profundidad a 200 kms de Cabo Polonio un pez luna (Mola mola). Es uno de los peces óseos más pesados del mundo, con una media de 1000 kg y con ejemplares que alcanzan más de tres metros de longitud. Se alimenta de medusas. https://t.co/yJY8YciEY3 pic.twitter.com/BZMR0V0BJw

CIECNIA Avanza la expedición Uruguay Sub200: qué se encontró este domingo

investigación 15 claves para entender la expedición "Uruguay SUB 200" que indagará las profundidades del mar uruguayo

La organización Karumbé informó a través de sus canales oficiales que también se registraron tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón Cabo Polonio.

Se trató de un tiburón de seis branquias chata (Hexanchus griseus), especie de la familia Hexanchidae. Esta es la más grande de la familia, pudiendo superar los seis metros de longitud.

La campaña Uruguay Sub200 es la primera expedición nacional dedicada a recorrer zonas profundas bajo jurisdicción uruguaya. Su objetivo es obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.

El nombre de la expedición refiere a la profundidad mínima explorada: 200 metros. El proyecto busca estudiar ambientes que alcanzan hasta los 3.500 metros, áreas nunca antes observadas con este nivel tecnológico.

La misión se desarrolla a bordo del buque Falkor (Too), operado por el Schmidt Ocean Institute. Desde allí se transmite en vivo la exploración submarina, lo que permite seguir en tiempo real los descubrimientos en el Atlántico.

El registro del pez luna constituye uno de los primeros hitos de la campaña, que continuará explorando cañones submarinos y otras estructuras del fondo marino uruguayo.