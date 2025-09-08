Dólar
/ Ciencia y Tecnología / CIECNIA

Avanza la expedición Uruguay Sub200: qué se encontró este domingo

Detectan nuevas especies en la profundidad del mar uruguayo

8 de septiembre 2025 - 14:52hs
Continúa la travesía de Uruguay Sub200 a bordo del Falkor (too) en el mar uruguayo. La última parte del viaje fue al Cañón La Paloma, un gigantesco valle submarino ubicado a 193 kilómetros de la costa de Rocha y a más de 1.500 metros de profundidad.

Durante una inmersión que se extendió hasta la madrugada del lunes , se documentó un ecosistema de aguas profundas con diferentes características.

El robot submarino Subastian transmitió imágenes en vivo y recolectó muestras de diferentes especies. Según contaron los científicos, a diferencia de otros cañones explorados previamente en la campaña, que mostraron imponentes paredes rocosas, el lecho marino de La Paloma se presentó como una extensa planicie de sedimento fino y blando.

Uno de los hallazgos más recurrentes fue el erizo de mar Formosoma placenta, una especie que presenta sus gónadas (órganos reproductores) en el exterior de su cuerpo, un rasgo biológico que aún intriga a los científicos.

Durante la inmersión, se avistaron varios peces considerados comunes en ese tipo de profundidades. Entre las especies observadas se encontraba un pez anguiliforme, identificado como un sinafobránquido. Asimismo, se vieron macrúridos, también llamados peces granaderos o peces rata , y algún que otro pez de la familia de los móridos.

La exploración forma parte de un proyecto del Schmidt Ocean Institute que busca visitar y caracterizar los seis principales cañones submarinos de Uruguay hasta el 19 de septiembre. El equipo está compuesto por científicos de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, en un esfuerzo de cooperación regional.

Durante la inmersión también se encontraron residuos de origen humano, como bolsas plásticas.

Temas:

Uruguay Sub200

