Exploración submarina revela especies de tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón de Cabo Polonio

La expedición UruguaySub200 registró la presencia de tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón de Cabo Polonio, frente a las costas de Rocha.

Entre las especies observadas destacó el tiburón de seis branquias chata (Hexanchus griseus) , considerado el más grande de la familia Hexanchidae . Este ejemplar puede superar los seis metros de longitud , lo que lo convierte en uno de los tiburones más imponentes que habitan aguas profundas del planeta.

El registro marca un avance para la investigación marina en Uruguay , ya que hasta ahora había escasa evidencia audiovisual de la fauna a esas profundidades.

Uruguay SUB200: ciencia y exploración

El programa Uruguay SUB200 tiene como eje central la campaña Fkt250812 del B/I Falkor (Too) en aguas uruguayas.

La iniciativa unifica aspectos científicos, institucionales y culturales, con el objetivo de catalizar un esfuerzo nacional en torno a la exploración oceánica.

Entre sus metas se encuentra avanzar en la alfabetización oceánica, impulsar la investigación transdisciplinaria y fomentar el manejo sostenible de los ecosistemas marinos.

Los investigadores destacaron que el hallazgo confirma la importancia de los cañones submarinos como refugio de especies de gran interés científico.