/ Ciencia y Tecnología / CIENCIA

Exploración submarina revela especies de tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón de Cabo Polonio

El hallazgo aporta evidencia sobre la biodiversidad en zonas submarinas poco exploradas en Uruguay.

10 de septiembre 2025 - 13:00hs
G0fny28XMAA93e-

La expedición UruguaySub200 registró la presencia de tiburones a 300 metros de profundidad en el cañón de Cabo Polonio, frente a las costas de Rocha.

Entre las especies observadas destacó el tiburón de seis branquias chata (Hexanchus griseus), considerado el más grande de la familia Hexanchidae. Este ejemplar puede superar los seis metros de longitud, lo que lo convierte en uno de los tiburones más imponentes que habitan aguas profundas del planeta.

El registro marca un avance para la investigación marina en Uruguay, ya que hasta ahora había escasa evidencia audiovisual de la fauna a esas profundidades.

Uruguay SUB200: ciencia y exploración

El programa Uruguay SUB200 tiene como eje central la campaña Fkt250812 del B/I Falkor (Too) en aguas uruguayas.

La iniciativa unifica aspectos científicos, institucionales y culturales, con el objetivo de catalizar un esfuerzo nacional en torno a la exploración oceánica.

Entre sus metas se encuentra avanzar en la alfabetización oceánica, impulsar la investigación transdisciplinaria y fomentar el manejo sostenible de los ecosistemas marinos.

Los investigadores destacaron que el hallazgo confirma la importancia de los cañones submarinos como refugio de especies de gran interés científico.

Uruguay Sub200

