BBVA Uruguay refuerza su presencia en la Expo Prado 2025

En su 120ª edición, la Expo Prado vuelve a ser el escenario donde el campo uruguayo muestra su músculo productivo y su potencial de innovación. Este año, BBVA Uruguay decidió dar un paso más en su tradicional participación en la feria, ampliando su presencia con una propuesta integral dirigida al sector agropecuario.

El banco, que históricamente ha estado presente en el Pabellón de la Cámara Española, suma en 2025 un despliegue inédito: 14 alianzas estratégicas con empresas vinculadas a la maquinaria, la tecnología y los insumos para el agro.

La iniciativa apunta a estar presente en distintos puntos de la feria y acompañar de cerca a productores y empresarios rurales en los momentos clave de inversión y financiación.

Durante la inauguración del Pabellón de España, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, BBVA presentó sus principales líneas crediticias para el sector. Entre ellas destacan propuestas de leasing con plazos de hasta cinco años a tasas competitivas en dólares, préstamos para compra de campos y financiamiento para proyectos de inversión sostenible, como sistemas de riego, drones y movilidad eléctrica.

Además de la oferta financiera, la institución propone beneficios inmediatos para el público general: en su segundo stand, dentro del mismo pabellón, los visitantes pueden solicitar la tarjeta de crédito Comunidad Plus (en alianza con Grupo GDN) y recibir un obsequio en el acto. En paralelo, la marca se hace presente en la plaza gastronómica “Patio Prado”, con descuentos en food trucks, y en el Pabellón de Identidad y Diseño, apoyando a artesanos y emprendedores locales con beneficios especiales.

Stand BBVA_Prado

Para BBVA, el desafío es claro: reafirmar su rol como socio financiero del agro en un momento donde la innovación, la tecnología y la sostenibilidad marcan el futuro de la producción rural.