Federico Valverde, el mejor uruguayo en el ranking de EA FC 26

Federico Valverde volvió a ser incluido entre los 26 futbolistas masculinos con mayor puntuación en EA FC 26 , la nueva edicón del videojuego de fútbol más popular del mundo. Esta vez, el volante del Real Madrid obtuvo una calificación general de 89 , situándose en el puesto 17 del listado.

Esa puntuación lo ubica al mismo nivel que jugadores como Vinícius Jr. , Alisson Becker , Harry Kane y Joshua Kimmich , lo que confirma su vigencia y consistencia dentro del panorama internacional. La valoración también refuerza el posicionamiento del futbolista uruguayo dentro del universo de EA Sports, que destaca a los atletas más determinantes en función de su rendimiento en el fútbol real.

El ranking está encabezado este año por Mohamed Salah y Kylian Mbappé , ambos con un puntaje de 91. Más atrás se ubican otros nombres de peso como Erling Haaland , Jude Bellingham y Rodri , todos con 90 puntos.

SELECCIÓN URUGUAYA El festejo de Federico Valverde y Mina Bonino en la cancha del Centenario, con un recuerdo especial y tras el partido 70 del volante en la selección uruguaya

ELIMINATORIAS Federico Valverde y su autocrítica en la selección uruguaya: "Le debo muchas cosas a la gente"; el capitán se llevó la pelota del partido para sus hijos

En ese contexto, Valverde mantiene su lugar en la élite sin haber registrado cambios notables respecto a ediciones anteriores. A diferencia de otros jugadores que recibieron mejoras significativas —como Lamine Yamal (+8), Raphinha (+5) o Hakimi (+5)—, la calificación del uruguayo se mantuvo estable, lo que refleja una valoración consolidada de su desempeño.

En términos de representación por clubes, el Real Madrid destaca con múltiples presencias en el top 26, entre ellos el propio Valverde, Bellingham, Vinícius Jr. y Courtois.

Dentro de la lógica de puntuaciones de EA Sports, la calificación de cada jugador se basa en criterios como el nivel de la liga en la que compite y el rendimiento frente a rivales directos en el fútbol profesional.

Además, el listado general incluye a 26 futbolistas masculinos y 26 femeninas, lo que refuerza el enfoque mixto que EA FC 26 ha adoptado para esta edición. En el caso del fútbol femenino, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí lideran el ranking con 91 puntos, igualando a los máximos puntajes de la categoría masculina.

A partir del viernes 12, EA Sports habilitará el acceso completo a la Base de Datos de Calificaciones, donde los usuarios podrán consultar en detalle los ratings de los más de 20.000 futbolistas incluidos en el juego.

Esta base de datos incluirá a jugadores de más de 750 clubes y de más de 35 ligas profesionales, abarcando una muestra global del fútbol de élite. Además, la compañía invitó a la comunidad a comentar y debatir sobre las calificaciones tanto en el foro oficial como en redes sociales, lo que habilita un espacio para recibir retroalimentación directa de jugadores y aficionados.