El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL ARGENTINO

Torneo Clausura de Argentina: comienza una nueva fecha en la previa de las copas internacionales; mirá los detalles

Comienza la octava fecha del Torneo Clausura de Argentina, con los partidos de Boca Juniors, River Plate y un clásico

12 de septiembre 2025 - 11:51hs
Boca
AFP

El Torneo Clausura de Argentina retoma la acción luego del parate por la fecha FIFA y comienza la octava fecha de la fase regular, con el plato fuerte del partido entre Racing Club y San Lorenzo, y el atractivo de los enfrentamientos entre Boca Juniors frente a Rosario Central y Estudiantes de La Plata ante River Plate.

La fecha comenzó en la noche del jueves, con el encuentro entre Belgrano y San Martín de San Juan que terminó igualado 0-0. Este viernes habrá cuatro partidos con un plato fuerte, y el domingo terminará la octava jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

La jornada de viernes del Torneo Clausura cuenta con otros cuatro enfrentamientos clave en la fecha 8 del certamen, que cuenta con la particularidad en que todos los encuentros son interzonales. Deportivo Riestra y Central Córdoba (SdE) abrirán la jornada. Luego, Huracán chocará con Vélez, al mismo tiempo que Racing se enfrentará a San Lorenzo. En el último turno, Newell’s recibirá a Atlético Tucumán y Lanús hará lo propio contra Independiente Rivadavia.

La octava fecha del Torneo Clausura

Viernes

  • Deportivo Riestra vs Central Córdoba - 14:30 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Racing vs San Lorenzo - 19:00 horas - ESPN y Disney+.
  • Huracán vs Vélez - 19:00 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Lanús vs Independiente Rivadavia - 21:15 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Newell's vs Atlético Tucumán - 21:15 - Fanatiz.

Sábado

  • Godoy Cruz vs Barracas Central - 14:30 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Independiente vs Banfield - 14:45 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Estudiantes vs River Plate - 19:00 horas - ESPN y Disney+.
  • Sarmiento vs Aldosivi - 21:15 horas - Tyc Sports Internacional.

Domingo

  • Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Unión - 15:00 horas - Tyc Sports Internacional.
  • Instituto vs Argentinos Juniors - 15:00 horas - Disney+.
  • Rosario Central vs Boca Juniors - 17:30 horas - ESPN y Disney+.
  • Tigre vs Talleres - 20:00 horas - Disney+.
  • Defensa y Justicias vs Platense - 20:00 horas - Tyc Sports Internacional.
