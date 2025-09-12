Torneo Clausura de Argentina: comienza una nueva fecha en la previa de las copas internacionales; mirá los detalles

El Torneo Clausura de Argentina retoma la acción luego del parate por la fecha FIFA y comienza la octava fecha de la fase regular, con el plato fuerte del partido entre Racing Club y San Lorenzo, y el atractivo de los enfrentamientos entre Boca Juniors frente a Rosario Central y Estudiantes de La Plata ante River Plate.
