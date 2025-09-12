Torneo Clausura de Argentina: comienza una nueva fecha en la previa de las copas internacionales; mirá los detalles

AFP

El Torneo Clausura de Argentina retoma la acción luego del parate por la fecha FIFA y comienza la octava fecha de la fase regular, con el plato fuerte del partido entre Racing Club y San Lorenzo, y el atractivo de los enfrentamientos entre Boca Juniors frente a Rosario Central y Estudiantes de La Plata ante River Plate.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La fecha comenzó en la noche del jueves, con el encuentro entre Belgrano y San Martín de San Juan que terminó igualado 0-0. Este viernes habrá cuatro partidos con un plato fuerte, y el domingo terminará la octava jornada de la fase regular del Torneo Clausura.

La jornada de viernes del Torneo Clausura cuenta con otros cuatro enfrentamientos clave en la fecha 8 del certamen, que cuenta con la particularidad en que todos los encuentros son interzonales. Deportivo Riestra y Central Córdoba (SdE) abrirán la jornada. Luego, Huracán chocará con Vélez, al mismo tiempo que Racing se enfrentará a San Lorenzo. En el último turno, Newell’s recibirá a Atlético Tucumán y Lanús hará lo propio contra Independiente Rivadavia.

La octava fecha del Torneo Clausura Viernes

Deportivo Riestra vs Central Córdoba - 14:30 horas - Tyc Sports Internacional.

Racing vs San Lorenzo - 19:00 horas - ESPN y Disney+.

Huracán vs Vélez - 19:00 horas - Tyc Sports Internacional.

Lanús vs Independiente Rivadavia - 21:15 horas - Tyc Sports Internacional.

Newell's vs Atlético Tucumán - 21:15 - Fanatiz. Sábado Godoy Cruz vs Barracas Central - 14:30 horas - Tyc Sports Internacional.

Independiente vs Banfield - 14:45 horas - Tyc Sports Internacional.

Estudiantes vs River Plate - 19:00 horas - ESPN y Disney+.

Sarmiento vs Aldosivi - 21:15 horas - Tyc Sports Internacional. Domingo Gimnasia y Esgrima de La Plata vs Unión - 15:00 horas - Tyc Sports Internacional.

Instituto vs Argentinos Juniors - 15:00 horas - Disney+.

Rosario Central vs Boca Juniors - 17:30 horas - ESPN y Disney+.

Tigre vs Talleres - 20:00 horas - Disney+.

Defensa y Justicias vs Platense - 20:00 horas - Tyc Sports Internacional.