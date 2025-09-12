Nacional puso a la venta las entradas para el partido ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Joaquín Silva y Gonzalo Carneiro Foto: Dante Fernández / FocoUy Entradas para Plaza vs Nacional

Nacional puso este viernes a la venta las entradas para el partido ante Plaza Colonia por la séptima fecha del Torneo Clausura, rival al que volverá a enfrentar luego del partido de en el que los tricolores perdieron y quedaron eliminados de la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Ahora volverán a verse las caras pero por el Clausura, partido que se jugará el domingo 14 de setiembre a la hora 18:00 en el Estadio Centenario.

Plaza Colonia es local en el encuentro, pero acordó con Nacional para que se juegue en el estadio.

Los tricolores ya habilitaron las entradas para socios para el partido y este sábado se abrirá la venta general. En tanto, el beneficio para palquistas será comunicado a sus referentes y capitanes vía mail, indicaron los albos.

Los precios son los siguientes: Entradas para Plaza vs Nacional Entradas para Plaza vs Nacional Entradas para Plaza vs Nacional Entradas para Plaza vs Nacional