Nacional puso este viernes a la venta las entradas para el partido ante Plaza Colonia por la séptima fecha del Torneo Clausura, rival al que volverá a enfrentar luego del partido de en el que los tricolores perdieron y quedaron eliminados de la Copa AUF Uruguay este jueves en el Gran Parque Central.
Nacional puso a la venta las entradas para el partido ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura
Plaza Colonia es local en el encuentro, pero acordó con Nacional para que se juegue en el Estadio Centenario