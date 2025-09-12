Dólar
El Observador / Fútbol / NACIONAL

Nacional puso a la venta las entradas para el partido ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Plaza Colonia es local en el encuentro, pero acordó con Nacional para que se juegue en el Estadio Centenario

12 de septiembre 2025 - 12:45hs
Joaquín Silva y Gonzalo Carneiro

Foto: Dante Fernández / FocoUy
Ahora volverán a verse las caras pero por el Clausura, partido que se jugará el domingo 14 de setiembre a la hora 18:00 en el Estadio Centenario.

Plaza Colonia es local en el encuentro, pero acordó con Nacional para que se juegue en el estadio.

Los tricolores ya habilitaron las entradas para socios para el partido y este sábado se abrirá la venta general. En tanto, el beneficio para palquistas será comunicado a sus referentes y capitanes vía mail, indicaron los albos.

NACIONAL

Flavio Perchman sobre la continuidad de Pablo Peirano en Nacional: "No vamos a morir con los ojos abiertos, pero vamos a esperar"

Sebastián Díaz, entrenador de Plaza
COPA AUF URUGUAY

Mirá por qué el técnico de Plaza Colonia, Sebastián Díaz, vio el triunfo ante Nacional por Copa AUF Uruguay por la TV con su mamá, y la jugada apuesta que debe cumplir

Los precios son los siguientes:

Temas:

Nacional Plaza Colonia Torneo Clausura Gran Parque Central

