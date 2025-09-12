Importantes demoras en el tránsito en el Puerto de Montevideo por movilización sindical

Una movilización sindical frente al Puerto de Montevideo ocasiona fuertes demoras en el tránsito que circula por la rambla y los accesos al oeste de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, se observa una gran fila de vehículos, con el tránsito enlentecido en toda la zona, informó Policía Caminera.
Las autoridades informaron sobre la situación, destacando que el ingreso a Montevideo desde los accesos está siendo afectado por las actividades en el área portuaria. En un comunicado pidieron a los conductores que, en caso de ser posible, utilicen otras vías alternativas para evitar el congestionamiento. Se recomendó tomar la avenida Luis Batlle Berres o la avenida Millán para quienes ingresan por la ruta 5, y la Carlos María Ramírez para quienes vienen por la ruta 1.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DNPCaminera/status/1966518817678344585&partner=&hide_thread=false
Por su parte, la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo también alertó a los conductores sobre la situación a través de sus redes sociales. En su comunicado, sugirieron a los conductores que se desvíen por Carlos María Ramírez para evitar las congestiones en la vía de ingreso al centro de la ciudad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1966519676457902362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966519676457902362%7Ctwgr%5Eacb12b79ced9936f0164eb10ca7537f462e18986%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Ftransito-importantes-demoras-rambla-portuaria-movilizacion-el-puerto-montevideo-n987662&partner=&hide_thread=false
La movilización sindical, que continúa desarrollándose en el puerto, sigue afectando el normal flujo vehicular en la zona, y se espera que las demoras persistan hasta que la protesta finalice. Las autoridades sugieren estar atentos a las actualizaciones de tránsito para tomar rutas alternativas y minimizar el impacto del congestionamiento.