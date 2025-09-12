Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Sábado:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCESOS

Importantes demoras en el tránsito en el Puerto de Montevideo por movilización sindical

En un comunicado pidieron a los conductores que, en caso de ser posible, utilicen otras vías alternativas

12 de septiembre 2025 - 13:04hs
WhatsApp Image 2025-09-12 at 12.06.01

Una movilización sindical frente al Puerto de Montevideo ocasiona fuertes demoras en el tránsito que circula por la rambla y los accesos al oeste de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, se observa una gran fila de vehículos, con el tránsito enlentecido en toda la zona, informó Policía Caminera.

Las autoridades informaron sobre la situación, destacando que el ingreso a Montevideo desde los accesos está siendo afectado por las actividades en el área portuaria. En un comunicado pidieron a los conductores que, en caso de ser posible, utilicen otras vías alternativas para evitar el congestionamiento. Se recomendó tomar la avenida Luis Batlle Berres o la avenida Millán para quienes ingresan por la ruta 5, y la Carlos María Ramírez para quienes vienen por la ruta 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DNPCaminera/status/1966518817678344585&partner=&hide_thread=false
Más noticias
Encontraron un cuerpo cerca del Puerto del Buceo
CUERPO

Encontraron un cuerpo sin vida cerca del Puerto del Buceo: por el momento permanece sin identificar

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Por su parte, la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo también alertó a los conductores sobre la situación a través de sus redes sociales. En su comunicado, sugirieron a los conductores que se desvíen por Carlos María Ramírez para evitar las congestiones en la vía de ingreso al centro de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1966519676457902362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966519676457902362%7Ctwgr%5Eacb12b79ced9936f0164eb10ca7537f462e18986%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Ftransito-importantes-demoras-rambla-portuaria-movilizacion-el-puerto-montevideo-n987662&partner=&hide_thread=false

La movilización sindical, que continúa desarrollándose en el puerto, sigue afectando el normal flujo vehicular en la zona, y se espera que las demoras persistan hasta que la protesta finalice. Las autoridades sugieren estar atentos a las actualizaciones de tránsito para tomar rutas alternativas y minimizar el impacto del congestionamiento.

Temas:

puerto Tránsito Policía Caminera puerto de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Hebert Vergara 
COPA AUF URUGUAY

Nacional 1-2 Plaza Colonia por Copa AUF Uruguay: estupor en el Gran Parque Central y silbidos, el tricolor quedó eliminado

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza llamado de atención a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral
JUSTICIA

Fiscal del caso Conexión Ganadera recomendó a la jueza "llamado de atención" a abogado de damnificados que cuestionó la prisión domiciliaria de Cabral

Explosion en restaurante Bosque Bambú

Explosión en un restaurante del Centro de Montevideo: hay un herido, que tiene un brazo "comprometido"

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años
POLICIALES

Rapiña en farmacia de Montevideo Shopping que había sido asaltada hace dos días: hay tres detenidos, uno de 14 años

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos