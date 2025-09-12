Importantes demoras en el tránsito en el Puerto de Montevideo por movilización sindical

Una movilización sindical frente al Puerto de Montevideo ocasiona fuertes demoras en el tránsito que circula por la rambla y los accesos al oeste de la ciudad. Desde las primeras horas de la mañana, se observa una gran fila de vehículos, con el tránsito enlentecido en toda la zona, informó Policía Caminera.

Las autoridades informaron sobre la situación, destacando que el ingreso a Montevideo desde los accesos está siendo afectado por las actividades en el área portuaria. En un comunicado pidieron a los conductores que, en caso de ser posible, utilicen otras vías alternativas para evitar el congestionamiento. Se recomendó tomar la avenida Luis Batlle Berres o la avenida Millán para quienes ingresan por la ruta 5, y la Carlos María Ramírez para quienes vienen por la ruta 1.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DNPCaminera/status/1966518817678344585&partner=&hide_thread=false Se informa situación de tránsito con congestionamiento importante de ingreso a Montevideo por accesos, debido a actividad en el área portuaria.

Se recomienda desde Ruta 5 ingresar por Avda. Luis Batlle Berres o Avda. Millán y desde Ruta 1 por Avda. Carlos María Ramírez. pic.twitter.com/szi3IzG8DZ — Dirección Nacional de Policía Caminera (@DNPCaminera) September 12, 2025

Por su parte, la División de Tránsito de la Intendencia de Montevideo también alertó a los conductores sobre la situación a través de sus redes sociales. En su comunicado, sugirieron a los conductores que se desvíen por Carlos María Ramírez para evitar las congestiones en la vía de ingreso al centro de la ciudad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/imtransito/status/1966519676457902362?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1966519676457902362%7Ctwgr%5Eacb12b79ced9936f0164eb10ca7537f462e18986%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.subrayado.com.uy%2Ftransito-importantes-demoras-rambla-portuaria-movilizacion-el-puerto-montevideo-n987662&partner=&hide_thread=false Por movilización en el puerto de Montevideo se encuentra enlentecido el tránsito en los accesos, en la vía de ingreso al Centro.



Recomendamos desviar por Carlos María Ramírez. pic.twitter.com/6OFB0gJC0h — Montevideo Tránsito (@imtransito) September 12, 2025 La movilización sindical, que continúa desarrollándose en el puerto, sigue afectando el normal flujo vehicular en la zona, y se espera que las demoras persistan hasta que la protesta finalice. Las autoridades sugieren estar atentos a las actualizaciones de tránsito para tomar rutas alternativas y minimizar el impacto del congestionamiento.