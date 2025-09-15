El uruguayo que predijo hace una década el impacto de la IA... y lo que piensa hoy

" 10 años después... así fue ". Este es uno de los comentarios de un video en YouTube de TEDx Durazno, donde en 2014 Federico Pascual, entonces joven ingeniero uruguayo, habló sobre cómo la inteligencia artificial podía transformar el empleo.

En ese momento Pascual trabajaba en MonkeyLearn , empresa uruguaya de IA vendida en 2022 por varios millones de dólares a una compañía de EEUU. En aquella charla advirtió: "La inteligencia artificial va a tocar cada una de las aristas de trabajo que conocemos" .

Mencionó además que “un experto en el tema pronostica que para el 2030, cerca del 90% de los artículos y noticias que vamos a leer va a estar escrito por sistemas parecidos”. Y citó a Ray Kurzweil: "Para 2029, las computadoras van a alcanzar un mismo nivel cognitivo que las personas" .

Su conclusión fue directa: "Tenemos que empezar cada uno de nosotros a ver qué hacemos para no quedarnos sin trabajo" .

Hoy, radicado en Berlín, Pascual, que desarrolla software y es "advisor" de seis startups de tecnología (algunas de ellas uruguayas), reconoce que muchas de esas ideas, entonces vistas como futuristas, se concretaron en menos de una década.

De las predicciones a la realidad de 2025

En su visita a Uruguay, Pascual reconoció que en 2014 la mayoría de las personas reaccionó con escepticismo. “La mayoría pensaba que estaba loco o que exageraba”, recordó.

Según contó, existió un punto de quiebre que aceleró este proceso. Y fue la publicación de un paper llamado Attention is all you need, publicado por Google en 2017, que introdujo la arquitectura Transformer. “Hoy todos los modelos de OpenAI, Anthropic o DeepMind se basan en eso”, dijo.

Pero, antes de ese descubrimiento, habló de algo que ya le pasaba a su compañía. “En 2014 un cliente de MonkeyLearn me dijo que quería usar la plataforma para dejar sin empleo a un equipo que hacía tareas manuales en India”, recordó.

¿Qué pasará con el empleo de aquí en más? Pascual cree que la IA no va a reemplazar a todos los trabajadores.

El considera que la automatización golpea primero a las funciones más elementales de cada profesión. Dio ejemplos: un diseñador promedio que se dedicaba a hacer logos sin demasiada calidad puede ser reemplazado por un generador de imágenes; un periodista que escribía notas rápidas sin investigar demasiado puede ser sustituido por un modelo que arme un texto a partir de fuentes disponibles. “Se está automatizando lo básico. El que tiene talento y aporta dirección, criterio o gusto, ese sigue siendo clave”, sostuvo.

El problema del "hype" y los riesgos de la herramienta

A pesar del entusiasmo, mostró preocupación por la forma en que se desarrolla el sector. En su opinión, las grandes compañías priorizan el mercado y el poder antes que la seguridad. “Si tenés un modelo muy poderoso, no lo retenés hasta asegurarte de que sea seguro: lo lanzás igual porque no querés quedar atrás. El tema de safety queda de lado”, sostuvo.

Para Pascual, la competencia feroz entre gigantes tecnológicos recuerda lo ocurrido con Uber, que primero desplegaron sus servicios y luego enfrentaron el marco regulatorio. Pasó en el mundo y pasó en Uruguay en el desembarco de esta herramienta en 2015.

En este caso, la herramienta ha generado problemas sobre su uso, filtros que no detectan la intención verdadera. Al punto que ya existe un caso de una persona que se quitó la vida porque, según sus padres, el chatbot lo alentó a suicidarse.

“Lo que importa en estas empresas es la plata y el poder, no la seguridad”, dijo. El pensamiento es que si una herramienta tiene algún problema de seguridad, los desarrolladores piensan lanzarlo igualmente y "después ves qué pasa”.

Y dio un elemento central en cómo se están manejando estas empresas, que están manejando cientos de miles de millones de inversión. “El juego que juegan estas empresas es 100% el juego del hype. Dependen totalmente de generar hype porque necesitan levantar más plata. Todas pierden plata. Ninguna es rentable hoy (...) El trabajo número uno de un CEO de estas empresas es levantar plata. El número dos es comerse el mercado”.

Y vaticinó: “Si por A o por B el hype se muere, todas se mueren. Incluyendo OpenAI”, dijo.

¿Qué pasa si ese hype disminuye de manera estrepitosa? Pascual distinguió, además, entre distintos escenarios. En uno posible, la burbuja de la AGI —la inteligencia artificial general, capaz de razonar como un humano— puede desinflarse si no aparecen avances significativos en los próximos años. “No necesitás llegar a la superinteligencia para que cambie todo. Con los modelos actuales todavía falta mucho por construir”, advirtió.

Para el ingeniero, aun si el hype decae, las aplicaciones prácticas de la IA seguirán expandiéndose y transformando industrias. “Los modelos de hoy ya son lo suficientemente poderosos. Lo que falta es bajarlos a tierra en productos y servicios concretos”, señaló.

Cómo usa la IA y qué recomienda a los usuarios que no la han incorporado

La IA, cree este ingeniero, abre oportunidades. Hoy se define como un “solopreneur”, alguien que emprende sin socios ni empleados, apoyado en herramientas de inteligencia artificial. “Lo que antes requería un batallón de personas, hoy lo puedo hacer solo. Siento que me da superpoderes”, señaló, en referencia a cómo usa modelos para programar, diseñar y desplegar infraestructura en su empresa de software.

–¿Qué recomendás a una persona que aún no ha incorporado la IA a su rutina de trabajo?

–Al final del día todo depende de nosotros. Podemos quedarnos atrás o aprovechar las oportunidades, pero no es la tecnología la que decide, sino cómo la enfrentamos. La tecnología va a seguir avanzando; lo que importa es nuestra forma de encararla.

Para mí, lo más importante siempre es dar el primer paso, pasar de cero a uno. Y ese paso no requiere grandes recursos. No necesitás 200.000 dólares para estudiar en Stanford ni entrar en un laboratorio de élite. Empezar está al alcance de cualquiera.

Hoy basta con tener una computadora o un celular, sin importar la marca o el modelo, y acceso a internet. Con eso ya podés usar herramientas como ChatGPT o Gemini. Lo único necesario es la intención y la curiosidad de probarlas.