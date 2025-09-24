Google Pay suma un nuevo socio en Uruguay y amplía su alcance local

OCA anunció la incorporación de Google Pay como nueva opción de pago digital para todos sus clientes. La integración permite usar tarjetas Visa, Mastercard y OCA Blue en la app de Google.

Según informó la empresa, el sistema funcionará en dispositivos Android con tecnología NFC y contará con autenticación biométrica. Esto permitirá pagar sin necesidad de llevar la tarjeta física.

La funcionalidad también estará disponible sin conexión a datos móviles o wifi , lo que facilita realizar operaciones en cualquier punto de venta habilitado.

OCA destacó que la medida forma parte de su estrategia de ofrecer experiencias digitales que simplifiquen la vida diaria de sus clientes.

La financiera tiene más de 600.000 clientes en Uruguay y más del 60% utiliza dispositivos Android, lo que convierte esta integración en una herramienta de alcance masivo.

“Desde 2023 contamos con nuestra propia billetera digital y la incorporación de Google Pay es un paso más en ese camino”, señaló Ignacio Mariño, gerente de Negocios de OCA.

Con esta novedad, OCA pasa a formar parte de las instituciones que ya ofrecen Google Pay en Uruguay. Entre ellas se encuentran Santander, Itaú, Scotiabank, Midinero y Prex.