/ Ciencia y Tecnología / MENSAJERÍA INSTANTÁNEA

WhatsApp ya traduce mensajes en tiempo real: así funciona la herramienta

Disponible en Android y iPhone, permite traducir mensajes y grupos completos en segundos.

24 de septiembre 2025 - 9:06hs
Los videos se extendieron rápidamente a través de Whatsapp, la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo.
Los videos se extendieron rápidamente a través de Whatsapp, la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo. Getty Images

WhatsApp ha lanzado una nueva función para traducir mensajes en los chats en distintos idiomas, de manera que las conversaciones se podrán leer en el idioma escogido de forma automática facilitando la comunicación.

La red social de mensajería instantánea ha recordado que cuenta con más de 3.000 millones de usuarios repartidos en más de 180 países a nivel global, por lo que, en algunas ocasiones, el idioma "puede ser un obstáculo" para realizar tareas o expresarse correctamente a través de la aplicación.

En este sentido, de cara a facilitar mantener la conexión sin importar en qué parte del mundo se encuentren los usuarios, WhatsApp ha implementado la traducción de mensajes para los chats individuales, grupales y las actualizaciones del canal.

Con esta función, bastará con mantener pulsado el mensaje que esté en otro idioma y seleccionar la opción de 'Traducir' para que el texto cambie al idioma seleccionado previamente por el usuario, como ha recogido la compañía de Meta en un comunicado.

Además, también se podrá activar la traducción automática para una conversación de chat completa en dispositivos Android, en lugar de mensajes individuales. En este caso, todos los mensajes entrantes futuros de la conversación se traducirán de forma instantánea, según se reciban.

No obstante, se ha de tener en cuenta que se deberá escoger el idioma al que se desea traducir los mensajes o desde el que se pretende que se traduzcan previamente. Es decir, los usuarios tendrán que descargar el idioma y guardarlo para futuras traducciones.

WhatsApp ha subrayado que esta herramienta se ha diseñado para mantener la privacidad de los chats, es por eso que las traducciones se llevan a cabo en el dispositivo con el idioma descargado, donde la compañía no puede acceder al contenido.

Con todo, las traducciones se han comenzado a lanzar gradualmente para WhatsApp en dispositivos Android y iPhone, y estarán disponibles, por el momento, en idiomas seleccionados, aunque se ampliarán próximamente.

En el caso de Android, las traducciones se han lanzado en los idiomas inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe. Por su parte, los usuarios de iPhone disponen de esta función en más de 19 idiomas, entre ellos, los mencionados anteriormente.

"Esperamos que esta función ayude a romper las barreras del idioma y permita a los usuarios conectarse más profundamente con sus seres queridos y comunidades de todo el mundo", ha sentenciado WhatsApp.

Europa Press

WhatsApp

