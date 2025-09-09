"¿Me robaron el WhatsApp, a quién recurro?": Uruguay proyecta una "ventanilla" de reclamos

Seguro te pasó, o conocés a alguien que le haya sucedido: la cuenta de WhatsApp le fue robada. Se pierde el acceso, se suplantan identidades, y los contactos comienzan a recibir mensajes pidiendo transferencias de dinero. El caso es cada vez más frecuente.

Sin embargo, hoy no existe en Uruguay un canal estatal claro al que una persona pueda recurrir en estas situaciones. Ese vacío, según expuso Fabiana Santellán , gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información de AGESIC , es una de las prioridades que se busca resolver en el marco de la nueva estrategia nacional de ciberseguridad.

Durante su intervención en el AT Cybersecurity Summit , Santellán planteó que “cuando una persona, cualquiera de nosotros, tiene un incidente, realmente no hay hoy un único lugar que yo pueda ir y decir, me pasó tal cosa, me das una mano” . Para graficar la situación utilizó un ejemplo que, según dijo, es recurrente en Uruguay: “Me robaron la cuenta de WhatsApp, ¿qué hago?” . La especialista explicó que este tipo de consultas son frecuentes y que la ausencia de un punto claro de referencia deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.

Tanto Agesic —la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay — y el CERTuy trabajan actualmente en el diseño de ese canal, que busca ser un centro estatal de atención inicial para personas afectadas por delitos o vulnerabilidades digitales.

Esta iniciativa forma parte del plan de acción derivado de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada en 2023. Uno de sus ejes centrales es el enfoque centrado en las personas, que propone incorporar a la ciudadanía dentro del sistema de protección estatal en el entorno digital, no solo como usuaria final, sino como sujeto que requiere apoyo específico ante incidentes.

La funcionaria indicó que el objetivo es contar con “un punto de consulta” que permita articular la respuesta a incidentes ciudadanos.

El canal no sustituirá vías judiciales ni policiales, pero sí se proyecta como un mecanismo de orientación, derivación y contención inicial, capaz de dar información clara y estandarizada. En este sentido, AGESIC y CERTuy trabajan junto al Ministerio del Interior en la coordinación de tiempos, mecanismos y procesos de denuncia, con el fin de ajustar algunos tiempos y mecanismos para que la respuesta sea articulada, según expresó Santellán.

Además, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad contempla otros desarrollos, como la creación de un laboratorio de forensia digital, que complementará este canal de atención ciudadana al reforzar la capacidad de investigación y análisis de incidentes complejos.