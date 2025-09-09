Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
16°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / TECNOLOGÍA

"¿Me robaron el WhatsApp, a quién recurro?": Uruguay proyecta una "ventanilla" de reclamos

El nuevo enfoque busca incluir a la ciudadanía en el sistema nacional de ciberseguridad, con una línea de ayuda especializada.

9 de septiembre 2025 - 15:10hs
WhatsApp app
Yuri Samoilov - Flickr
El Observador | Juan Pablo De Marco

Por  Juan Pablo De Marco

Seguro te pasó, o conocés a alguien que le haya sucedido: la cuenta de WhatsApp le fue robada. Se pierde el acceso, se suplantan identidades, y los contactos comienzan a recibir mensajes pidiendo transferencias de dinero. El caso es cada vez más frecuente.

Sin embargo, hoy no existe en Uruguay un canal estatal claro al que una persona pueda recurrir en estas situaciones. Ese vacío, según expuso Fabiana Santellán, gerente de Gestión y Auditoría de Seguridad de la Información de AGESIC, es una de las prioridades que se busca resolver en el marco de la nueva estrategia nacional de ciberseguridad.

Durante su intervención en el AT Cybersecurity Summit, Santellán planteó que “cuando una persona, cualquiera de nosotros, tiene un incidente, realmente no hay hoy un único lugar que yo pueda ir y decir, me pasó tal cosa, me das una mano”. Para graficar la situación utilizó un ejemplo que, según dijo, es recurrente en Uruguay: “Me robaron la cuenta de WhatsApp, ¿qué hago?”. La especialista explicó que este tipo de consultas son frecuentes y que la ausencia de un punto claro de referencia deja a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad.

Más noticias
Fachada del edificio de la fiscalía en Ciudad Vieja
JUSTICIA

Cuádruple homicidio en Maracaná: imputaron a un hombre por planearlo desde la cárcel y por WhatsApp

Archivo. Pruebas PISA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Las pruebas PISA de 2029 sumarán un capítulo de IA y Uruguay participará en su diseño internacional

Tanto Agesic —la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay— y el CERTuy trabajan actualmente en el diseño de ese canal, que busca ser un centro estatal de atención inicial para personas afectadas por delitos o vulnerabilidades digitales.

Esta iniciativa forma parte del plan de acción derivado de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, aprobada en 2023. Uno de sus ejes centrales es el enfoque centrado en las personas, que propone incorporar a la ciudadanía dentro del sistema de protección estatal en el entorno digital, no solo como usuaria final, sino como sujeto que requiere apoyo específico ante incidentes.

La funcionaria indicó que el objetivo es contar con “un punto de consulta” que permita articular la respuesta a incidentes ciudadanos.

El canal no sustituirá vías judiciales ni policiales, pero sí se proyecta como un mecanismo de orientación, derivación y contención inicial, capaz de dar información clara y estandarizada. En este sentido, AGESIC y CERTuy trabajan junto al Ministerio del Interior en la coordinación de tiempos, mecanismos y procesos de denuncia, con el fin de ajustar algunos tiempos y mecanismos para que la respuesta sea articulada, según expresó Santellán.

Además, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad contempla otros desarrollos, como la creación de un laboratorio de forensia digital, que complementará este canal de atención ciudadana al reforzar la capacidad de investigación y análisis de incidentes complejos.

Temas:

WhatsApp Uruguay Estado

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales
CAJA DE PROFESIONALES

Un grupo de jubilados presentaron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley de salvataje de la Caja de Profesionales

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

Luisana Lopilato
MALDONADO

Desestimaron la demanda de Luisana Lopilato contra una empresa de seguridad uruguaya por uso de su imagen

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos