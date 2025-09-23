Dólar
/ Ciencia y Tecnología / A LA LUNA

La NASA planea enviar una misión tripulada a la órbita lunar en 2026 y en Estados Unidos se habla de una "segunda carrera espacial" contra China

El gobierno de Estados Unidos habla de una segunda carrera espacial, esta vez contra China, por volver a la Luna

23 de septiembre 2025 - 16:34hs
Archivo: Luna

Archivo: Luna

NASA

La NASA anunció este martes que tiene previsto enviar astronautas a la órbita de la Luna a principios de 2026, en medio de la carrera espacial entre Estados Unidos y China por volver a la superficie del satélite de la Tierra.

Después de haber sufrido múltiples retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada, denominada Artemis 2, se llevará a cabo entre febrero y abril del año próximo.

"Tenemos la intención de mantener ese compromiso", dijo la alta funcionaria de la NASA, Lakiesha Hawkins, en una rueda de prensa.

Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense serán los tripulantes de esta misión, que se espera que sea la primera en orbitar alrededor de la Luna en más de medio siglo. Pero Artemis 2 no tiene como objetivo alunizar; esa será la meta de Artemis 3.

Los tres astronautas que llegaron a la Luna en la mision Apolo 11, en 1969
Los tres astronautas que llegaron a la Luna en la mision Apolo 11, en 1969
Los tres astronautas que llegaron a la Luna en la mision Apolo 11, en 1969

Mientras que el gobierno de Donald Trump sigue con el programa Artemis, China avanza en su objetivo de enviar una nave tripulada a la superficie lunar por lo menos en 2030.

Durante su segundo mandato, el presidente Trump ha presionado a la NASA para que acelere la vuelta de astronautas a la Luna.

El líder republicano, que anunció el programa Artemis durante su primer mandato (2017-2021), quiere que la agencia espacial establezca bases en la Luna y lleve astronautas a Marte.

Su gobierno habla de una "segunda carrera espacial", tras la competencia que protagonizaron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo pasado.

Con información de AFP.

