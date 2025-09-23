La NASA planea enviar una misión tripulada a la órbita lunar en 2026 y en Estados Unidos se habla de una "segunda carrera espacial" contra China

La NASA anunció este martes que tiene previsto enviar astronautas a la órbita de la Luna a principios de 2026 , en medio de la carrera espacial entre Estados Unidos y China por volver a la superficie del satélite de la Tierra.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Después de haber sufrido múltiples retrasos, la agencia espacial estadounidense aseguró que la misión tripulada, denominada Artemis 2 , se llevará a cabo entre febrero y abril del año próximo.

"Tenemos la intención de mantener ese compromiso" , dijo la alta funcionaria de la NASA, Lakiesha Hawkins , en una rueda de prensa.

ESPACIO La NASA presenta la tercera temporada en español de un podcast liderado por una uruguaya

EXPERTO "Los uruguayos van a ir al espacio": exfuncionario de la NASA destaca a Uruguay "como un líder de la comunidad espacial"

Tres astronautas estadounidenses y uno canadiense serán los tripulantes de esta misión, que se espera que sea la primera en orbitar alrededor de la Luna en más de medio siglo. Pero Artemis 2 no tiene como objetivo alunizar ; esa será la meta de Artemis 3 .

Los tres astronautas que llegaron a la Luna en la mision Apolo 11, en 1969 Los tres astronautas que llegaron a la Luna en la mision Apolo 11, en 1969

Mientras que el gobierno de Donald Trump sigue con el programa Artemis, China avanza en su objetivo de enviar una nave tripulada a la superficie lunar por lo menos en 2030.

Durante su segundo mandato, el presidente Trump ha presionado a la NASA para que acelere la vuelta de astronautas a la Luna.

El líder republicano, que anunció el programa Artemis durante su primer mandato (2017-2021), quiere que la agencia espacial establezca bases en la Luna y lleve astronautas a Marte.

Su gobierno habla de una "segunda carrera espacial", tras la competencia que protagonizaron Estados Unidos y la extinta Unión Soviética en los años de la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo pasado.

Con información de AFP.