Trump recibió en la Casa Blanca a Lou Rinaldi, próximo embajador de Estados Unidos en Uruguay, antes de su llegada a Montevideo

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , recibió este martes en Washington D.C a Lou Rinaldi , quien será el próximo Embajador de los Estados Unidos en Uruguay.

Según menciona una publicación de la Embajada en las redes sociales, Rinaldi visitó a Trump, de quien es amigo personal, en su despacho Oval de la Casa Blanca, antes de su arribo en Montevideo. Según pudo saber El Observador, el nuevo embajador llegará a Uruguay este viernes 26 para asumir sus funciones, que actualmente se encuentran en manos de la embajadora Heide B. Fulton.

La designación de Rinaldi fue anunciada el pasado diciembre por Trump en su red social Truth, y ratificada por el Senado de ese país en agosto de este año.

"Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes", había escrito el mandatario en diciembre. "Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel", añadió.

La historia de Rinaldi y su relación con Trump

Años atrás, Rinaldi dialogó con El Observador y contó detalles de su relación con Trump, a quien le estrechó la mano, un día de 1993, y desde ese momento jugaron al golf "casi todos los fines de semana".

Rinaldi nació en Italia, en los años de la posguerra, en 1954. Sin embargo, la situación del país llevó a su familia a mudarse a Uruguay, donde allí se crio.

Se dice uruguayo, ya que desde hace más de 20 años veranea en Atlántida y mantiene cariño por Peñarol –en cuyas divisiones inferiores dice que llegó a jugar–, pero más importante que eso porque se graduó en la UTU de mecánico tornero, justo antes de que su familia volviera a emigrar, en ese caso a Estados Unidos, cuando él tenía 19 años.

Lo que aprendió en Uruguay fue lo que le dio la oportunidad de triunfar en Nueva York, primero como albañil, y luego como empresario de la construcción.

En 1975, inició su compañía de construcción, Louis Rinaldi INC que "poquito a poquito" creció hasta ser una firma de porte mediano en Nueva York.

Su conexión con Trump llegó gracias al golf, deporte que comenzó a aprender a los 36 años en el Trump National Golf Club Westchester.

"Cuando me presentaron a Donald en el campo de golf le dije que le iba a dar la mano solamente porque cumplíamos años el mismo día, porque yo sabía que a él no le gustaba usar las manos para saludar durante partidos de golf, por razones de higiene", dijo recordando ese momento de 1993.

En diálogo con El Observador reveló además que el presidente norteamericano estuvo en todos los momentos importantes de su vida y que por eso conserva fotos con él en portarretratos puestos con dedicación en una pequeña biblioteca.

Ahora bien, además de Trump, este tiene otros "viejos amigos", como el expresidente Bill Clinton y el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, con quienes tiene varias fotos en su casa y en el celular.