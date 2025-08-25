"Los uruguayos van a ir al espacio": exfuncionario de la NASA destaca a Uruguay "como un líder de la comunidad espacial"

John Horack, extrabajador de la NASA durante 17 años y profesor de políticas aeroespaciales en la Universidad de Ohio

El espacio todavía es una especie de lejano oeste. Quizás por eso la ciencia ficción ha triunfado con space westerns como la saga cinematográfica de Star Wars o el anime de los noventa Cowboy Bebop. Pero dentro de esta incertidumbre, Uruguay está en un lugar privilegiado, o por lo menos eso dice John Horack, exfuncionario de la NASA y profesor en Políticas Aeroespaciales en la Universidad de Ohio.

El experto norteamericano llegó por segunda vez a Uruguay, invitado por la embajada estadounidense, y dio una charla en el Planetario de Montevideo donde dijo que el país tiene un presente "muy brillante". "Uruguay es reconocido en el mundo como un líder de la comunidad espacial", afirmó.

"Es uno de los líderes más reconocidos en derecho espacial", destacó Horack. Justamente el uruguayo Álvaro Bauzá Araújo (1917-1999) fue pionero en derecho espacial a nivel internacional.

En entrevista con El Observador (realizada en inglés), Horack destacó por un lado a Gonzalo Tancredi, hoy en día director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología. Entre sus hitos, el astrónomo uruguayo cuenta con haber logrado que Plutón dejara de ser considerado un planeta y con haber participado en la misión DART (Prueba de Redireccionamiento de un Asteroide Doble) de 2022, en la que la NASA ensayó por primera vez un método realista para desviar un asteroide con resultados exitosos.

Foto: Inés Guimaraens

"Tancredi es conocido alrededor del mundo como uno de los mejores científicos espaciales del planeta actualmente, no solo por lo relacionado a Plutón, sino porque ha participado en varias misiones planetarias", sostuvo Horack.

El experto norteamericano, que trabajó 17 años en la NASA, dijo también que Uruguay ha estado activamente asociado a la comunidad espacial global desde hace más de una década a través de organizaciones como la Federación Internacional de Astronáutica, la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de Naciones Unidas y el Consejo Asesor de Generaciones Espaciales. "Cuando el mundo se reúne a hablar sobre espacio, Uruguay está en la mesa", afirmó el profesor universitario que tiene un PhD en astrofísica.

Dijo también que Uruguay tiene una tradición "muy fuerte" de educación espacial. Durante muchos años, la materia de astronomía fue obligatoria en el primer año de bachillerato –aunque pasó a ser opcional tras la reforma educativa del último gobierno–.

El experto destacó el proceso en Uruguaya para la creación de una Agencia Espacial –un proceso dilatado que comenzó con el impulso de Fuerza Aérea al inicio del gobierno anterior–. El profesor de Políticas Aeroespaciales en la Universidad Estatal de Ohio dijo que Uruguay está teniendo el "tipo correcto" de discusiones con "los grupos correctos de partes interesadas".

Horack afirmó que la agencia tiene que estar hecha a medida para Uruguay. "Construir una agencia espacial no es como hacer la NASA. Una agencia espacial para Uruguay no tiene por qué ser muy restrictiva y no necesita muchas reglas ni regulaciones", continuó.

Las agencias espaciales no son exclusivas para gobiernos que lanzan cohetes. "El espacio es ahora una elección estratégica para cada país", dijo el experto. Señaló que la agencia es una oportunidad de reunir a las partes interesadas para entender "cómo el espacio puede tener beneficios sociales, económicos, educativos y de calidad de vida".

Foto: Instagram de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay

Durante su charla en el planetario, el norteamericano dio ejemplos de algunas tecnologías que usamos en nuestra vida diaria que funcionan gracias a información satelital, como el servicio de GPS o las videollamadas. Profundizando sobre este tema, añadió que con satélites se puede monitorear el territorio, por ejemplo el mar, para analizar factores ambientales y también de seguridad, como la pesca ilegal –uno de los problemas que tiene Uruguay–.

Hub, agencia y puerto espacial

La agencia espacial, promovida por el anterior comandante en Jefe de la Fuerza Área, Luis Heber de León, no ha tenido avances últimamente.

Otra iniciativa, aunque de actores privados, también espera el impulso del gobierno nacional: se trata del proyecto de instalar un puerto espacial en el balneario de La Esmeralda en Rocha.

El establecimiento de una plataforma de lanzamiento en ese lugar fue planteado primero por la empresa Tlon Space y después por Atria Spaceport. La iniciativa fue cuestionada por vecinos y académicos debido a motivos ambientales.

La abogada especializada en Derecho Espacial y heredera del pionero Bauzá Araújo, Roxana Corbran, también dijo que "hay que ser cuidadoso" con este proyecto.

"Nuestros tratados, ratificados por Uruguay, le dan la responsabilidad al Estado. Todo lo que uno haga en su país, el responsable es el Estado uruguayo. Entonces son cuestiones que hay que tomarlas con cierta calma y organización", dijo en junio de este año en una entrevista con El Observador.

Foto: Inés Guimaraens

Corbran advirtió también sobre el problema de la "chatarra espacial" porque "todo lo que se saca para allá afuera, puede caer para abajo". La abogada integra la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de Naciones Unidas y dijo que en esa instancia se ha tratado el cuidado que hay que tener al respecto.

A nivel económico, en cambio, el establecimiento de un puerto espacial podría tener resultados muy positivos. En noviembre del año pasado, Andrew Turner, exoficial de la Royal Air Force de Gran Bretaña, dijo que "todos los otros puertos espaciales alrededor del mundo han atraído riqueza y oportunidades para aquellos que viven en la zona".

Turner había visitado Uruguay para impulsar la creación de la agencia y el establecimiento de un puerto espacial.

De instalarse un puerto espacial, "es posible que genere 5.000 empleos muy calificados, muy bien pagos y de alta tecnología", dijo en una conferencia internacional aeroespacial que organizó la Fuerza Aérea uruguaya y sobre la que informó Búsqueda.

Turner dijo, además, que si se tienen en cuenta empleos relacionados, como la hotelería o la gastronomía, el número de nuevos puestos creados "puede ser 10 veces mayor".

Por otra parte, en paralelo a la dilatada creación de la agencia espacial, la Universidad Tecnológica del Uruguay creó un hub para reunir en un solo lugar a investigadores, formadores y expertos vinculados a temas espaciales.

Se trata de un ámbito distinto al que busca ser la agencia espacial, según aclaró la jefa de los proyectos espaciales científicos y tecnológicos de la UTEC, Natalie Aubet, en entrevista con El Observador en marzo de este año. "La agencia es un proceso colaborativo que involucra distintas instituciones, pero nuestro rol está en la parte técnica, desde la investigación y la formación", sostuvo.

Los uruguayos van a ir al espacio

En la entrevista con El Observador, el experto norteamericano John Horack destacó las características ambientales de Uruguay para probar herramientas relacionadas al espacio con el fin de "mejorar la agricultura, preservar ambientes naturales, monitorear la forestación y cuidar el agua limpia".

"Todas estas cosas en Uruguay se puede implementar a escala y después de que encontremos lo que funciona, se puede exportar a otros sitios con desafíos similares que quizás no puedan construir un laboratorio así", dijo Horack.

Cuenta de X del diputado Carlos Rydström

Horack se reunió con autoridades del gobierno nacional, con legisladores y visitó empresas –del rubro espacial– que están establecidas en Uruguay como las argentinas Satellogic (que hace pequeños satélites) y Epic Aerospace (que hace los llamados "remolcadores").

"Hay un clima de negocios muy fuerte acá, un ambiente para negocios que ha atraído a compañías no solo para establecer una oficina en la que hacer papeleo, sino para manufacturar satélites y hardware de vuelo espacial", destacó.

El rol de las empresas en la investigación espacial ha crecido en los últimos años, con la propia NASA tercerizando sus servicios en compañías privadas, como SpaceX de Elon Musk –el magnate es dueño también de Starlink, la empresa de satélites que está operativa desde 2024 en Uruguay–.

De todas formas, Horack dijo que más allá de la pata clave de las empresas, así como de la educación, "siempre habrá un rol para el gobierno en el espacio".

Finalmente, consultado sobre si considera que Uruguay mandará algún día personas al espacio (o si su participación espacial será distinta), el norteamericano dijo que hoy en día se está abriendo "la oportunidad para que más y más gente experimente el viaje espacial, ya sea en un viaje suborbital u orbital".

"Así que el día se acerca y garantizo que la primera uruguaya en ir al espacio ya nació y está en la escuela en algún lado", dijo Horack, que habló de una she y no de un he para hacer énfasis en las mujeres jóvenes.

"Eso es un hecho. ¿Será en 5, 10, 15 o 20 años? No sé. Pero los uruguayos van a ir al espacio".