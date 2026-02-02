Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
26°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  23°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo pronostica un lunes "bochornoso" por altas temperaturas y niveles de humedad: mirá cuándo llueve

El viernes marcará un cambio significativo en las condiciones del tiempo con el pasaje de un frente frío, adelantó el meteorólogo

2 de febrero 2026 - 10:16hs
OLA DE CALOR URUGUAY.jpeg

Este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis presentó su pronóstico para los próximos tres días, junto con una proyección extendida hasta el inicio de la semana siguiente.

En su columna en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista indicó que la temperatura máxima en el sur alcanzará los 30 °C durante la jornada de hoy y advirtió que el calor estará acompañado por altos niveles de humedad, lo que generará “un día bochornoso”. En ese contexto, alertó que habrá que tener “mucho cuidado con el sol”.

Según el meteorólogo, el martes los termómetros subirán hasta los 31 °C, mientras que el miércoles se registrará un leve descenso, con máximas cercanas a los 28 °C. El jueves, en tanto, la temperatura volverá a aumentar hasta los 30 °C.

Más noticias
meteorologo adelanto que el tiempo va a estar acompanando a la hora del clasico entre nacional y penarol
ESTADIO CENTENARIO

Meteorólogo adelantó que "el tiempo va a estar acompañando" a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol

De ola de calor a frente frío
PRONÓSTICO

Nueva ola de calor con máximas de 40 °C y después un frente frío: el pronóstico de meteorólogos para los primeros días de febrero

El viernes marcará un cambio significativo en las condiciones del tiempo. Ramis explicó que se producirá el “pasaje de un frente frío con lluvias y algunas células de tormenta”, fenómeno que además de precipitaciones provocará un descenso de la temperatura.

Para ese día, proyectó una máxima de 24 °C, mientras que durante el fin de semana las temperaturas se mantendrán en torno a los 25 °C. En ese sentido, aclaró que retiró la probabilidad de lluvias para el sábado 7, que había sido prevista en pronósticos anteriores. Ramis señaló además que el lunes siguiente podrían registrarse algunas precipitaciones.

Embed

Cómo estará el tiempo este lunes, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 2 de febrero una jornada de tiempo estable en gran parte del país, con cielo entre claro y algo nuboso, y temperaturas elevadas, especialmente en el norte y el oeste, donde se esperan máximas por encima de los 35 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona de influencia, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y el viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, rotando luego a variables de 5 a 10 km/h.

Este

En la región este del país, Inumet pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 32 °C.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector este al norte, entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, mientras que el viento soplará del sector norte entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Oeste

El oeste del territorio nacional será una de las zonas más calurosas del día, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima que llegará a los 35 °C.

En la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector este al noroeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, acompañado de altas temperaturas. El viento rotará del noroeste al noreste entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 36 °C, lo que marcará una jornada de intenso calor.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, alternando con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y se mantendrán las altas temperaturas. El viento será variable al sector este, entre 10 y 30 km/h.

Temas:

Meteorólogo temperaturas humedad cuándo llueve Guillermo Ramis

Seguí leyendo

Las más leídas

Rodrigo Romano y Federico Buysan
TELEVISIÓN

"¿Los censuraron?": los comentarios de Rodrigo Romano y Federico Buysan sobre los nuevos pedidos de AUF para las transmisiones

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo
POLICIALES

Video captó el momento que un policía mató a delincuente que le disparó a la cabeza para robarlo

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026
DEFENSA

Trabajadores encerrados en ex hotel San Rafael: empresa constructora asegura ser "falsamente acusada de secuestro y trata de personas"

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports
SUPERCOPA URUGUAYA 2026

Supercopa Uruguaya: lo que dejó el primer partido oficial del fútbol uruguayo del 2026 en las transmisiones de Tenfield y DSports

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos