Meteorólogo pronostica un lunes "bochornoso" por altas temperaturas y niveles de humedad: mirá cuándo llueve

Este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis presentó su pronóstico para los próximos tres días , junto con una proyección extendida hasta el inicio de la semana siguiente.

En su columna en Informativo Sarandí (Radio Sarandí), el especialista indicó que la temperatura máxima en el sur alcanzará los 30 °C durante la jornada de hoy y advirtió que el calor estará acompañado por altos niveles de humedad , lo que generará “ un día bochornoso ”. En ese contexto, alertó que habrá que tener “ mucho cuidado con el sol ”.

Según el meteorólogo, el martes los termómetros subirán hasta los 31 °C , mientras que el miércoles se registrará un leve descenso, con máximas cercanas a los 28 °C . El jueves , en tanto, la temperatura volverá a aumentar hasta los 30 °C .

PRONÓSTICO Nueva ola de calor con máximas de 40 °C y después un frente frío: el pronóstico de meteorólogos para los primeros días de febrero

ESTADIO CENTENARIO Meteorólogo adelantó que "el tiempo va a estar acompañando" a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol

El viernes marcará un cambio significativo en las condiciones del tiempo. Ramis explicó que se producirá el “ pasaje de un frente frío con lluvias y algunas células de tormenta ”, fenómeno que además de precipitaciones provocará un descenso de la temperatura .

Para ese día, proyectó una máxima de 24 °C, mientras que durante el fin de semana las temperaturas se mantendrán en torno a los 25 °C. En ese sentido, aclaró que retiró la probabilidad de lluvias para el sábado 7, que había sido prevista en pronósticos anteriores. Ramis señaló además que el lunes siguiente podrían registrarse algunas precipitaciones.

Embed

Cómo estará el tiempo este lunes, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé para este lunes 2 de febrero una jornada de tiempo estable en gran parte del país, con cielo entre claro y algo nuboso, y temperaturas elevadas, especialmente en el norte y el oeste, donde se esperan máximas por encima de los 35 °C.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y su zona de influencia, la temperatura mínima prevista es de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 31 °C.

Durante la mañana, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y el viento soplará del sector norte entre 10 y 30 km/h, rotando luego a variables de 5 a 10 km/h.

Este

En la región este del país, Inumet pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 32 °C.

La mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector este al norte, entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo continuará claro y algo nuboso, mientras que el viento soplará del sector norte entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Oeste

El oeste del territorio nacional será una de las zonas más calurosas del día, con una temperatura mínima de 17 °C y una máxima que llegará a los 35 °C.

En la mañana se espera cielo claro y algo nuboso, con vientos del sector este al noroeste entre 10 y 30 km/h.

Durante la tarde y la noche, el cielo estará algo nuboso y nuboso, acompañado de altas temperaturas. El viento rotará del noroeste al noreste entre 10 y 40 km/h, con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Norte

En el norte del país, Inumet prevé una mínima de 17 °C y una máxima de 36 °C, lo que marcará una jornada de intenso calor.

La mañana se presentará algo nubosa y nubosa, con vientos del sector este entre 10 y 30 km/h, alternando con períodos de variables de 0 a 10 km/h.

Para la tarde y la noche, el cielo estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso, y se mantendrán las altas temperaturas. El viento será variable al sector este, entre 10 y 30 km/h.