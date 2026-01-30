Dólar
/ Nacional / ESTADIO CENTENARIO

Meteorólogo adelantó que "el tiempo va a estar acompañando" a la hora del clásico entre Nacional y Peñarol

"Vamos a tener una temperatura a esa hora entre los 24° y 26°", puntualizó el especialista

30 de enero 2026 - 10:46hs
Estadio Centenario
Joaquín Ormando

El meteorólogo Nubel Cisneros adelantó que el próximo domingo, a la hora del clásico en el Estadio Centenario, la temperatura rondará los 24 °C durante la noche, en el marco de un fin de semana con condiciones meteorológicas favorables.

Una jornada espectacular, el tiempo va a estar acompañando. Vamos a tener una temperatura a esa hora entre los 24° y 26°. Temperaturas sumamente agradables”, señaló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10).

Cisneros agregó que “sábado y domingo dos jornadas que van a tener buena presencia de sol y temperaturas muy agradables; jornadas de playa”.

En cuanto a las precipitaciones, indicó que podría registrarse algún episodio de lluvias únicamente en la frontera este del país.

Por otra parte, el meteorólogo advirtió que en los próximos días se registrarán nuevas olas de calor en todo el territorio nacional. “Una o dos más en los próximos días que van a estar afectando el país de forma muy importante”, concluyó.

Recomendaciones de seguridad y prohibiciones

Peñarol y Nacional jugarán la Supercopa Uruguaya este domingo 1° de febrero a las 20:00 en el Estadio Centenario. La AUF recomendó concurrir con anticipación, con cédula vigente y entrada en mano; las puertas abrirán a las 17:00. Nacional aclaró que la entrada puede presentarse desde el celular, con el brillo de pantalla al máximo para leer el QR.

En un comunicado, Nacional detalló las prohibiciones para el público: no se permitirá ingresar armas u objetos peligrosos, bengalas, pirotecnia, explosivos, productos inflamables, fumígenos o corrosivos; ni banderas o mensajes que inciten a la violencia, amenacen o insulten, ni símbolos del equipo rival. También se sancionarán conductas que alteren el orden público o el lanzamiento de objetos.

Respecto a las banderas, solo se autorizarán estandartes de hasta 2 metros por 1,5 metros, que no podrán colocarse en tejidos perimetrales, tapar la visión, interferir con la seguridad ni unirse para formar una bandera mayor.

