/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo anunció lluvias por "anticiclón de bloqueo" en el Atlántico y frente frío en Argentina y Uruguay: los detalles

Desde este jueves se esperan lluvias en varias zonas de Argentina y el suroeste de Uruguay por el pasaje de un frente frío, según el meteorólogo Mario Bidegain

11 de marzo 2026 - 9:06hs
anticiclon

El meteorólogo Mario Bidegain advirtió que un anticiclón de bloqueo ubicado en el océano Atlántico sur está generando condiciones de humedad elevada, vientos del este y favorecerá lluvias en Brasil y Uruguay.

A través de publicaciones en su cuenta de X, el especialista explicó que este sistema meteorológico está influyendo en el tiempo en la región y que la situación se mantendrá estable durante los próximos días.

Anticiclón de bloqueo situado en el Atlántico sur induce vientos del Este, lluvias y altos niveles de humedad en litoral Rio Grande Sul en Brasil y Uruguay”, escribió el especialista.

Según indicó, estas condiciones se mantendrán al menos hasta el viernes 13 de marzo.

Situación permanece sin cambios hasta el viernes, cuando los vientos roten al Noreste y comienzan a aumentar las temperaturas”, señaló.

Pronóstico de lluvias en la región

Bidegain también compartió un pronóstico de precipitaciones elaborado a partir del modelo meteorológico GFS para los próximos días.

De acuerdo con esa proyección, entre el jueves 12 y el martes 17 de marzo se esperan lluvias en varias zonas de Argentina y el suroeste de Uruguay por el pasaje de un frente frío.

El fenómeno afectaría principalmente al suroeste del territorio uruguayo y a provincias del centro y noreste argentino, con acumulados de lluvia que podrían variar entre 25 y 100 milímetros, según el modelo utilizado para la proyección.

Temas:

Meteorólogo Uruguay Argentina Mario Bidegain lluvias

