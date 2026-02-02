¿Cómo le fue a los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada? El dato que no favorece a Nacional en su aspiración de ir por el bicampeonato

Peñarol se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya tras vencer por penales a Nacional este domingo en el Estadio Centenario, luego del empate 0-0 en los 120 minutos de juego.

Con esta victoria, el carbonero consiguió su tercera Supercopa , luego de obtener las ediciones de 2018 y 2022, y alcanzó la línea de Nacional y Liverpool , los máximos ganadores de este trofeo.

El historial quedó con un triple empate a tres en nueve ediciones, lo que indica que solo tres equipos lograron alzar esta copa . El registro de participantes tampoco es muy largo: a los campeones se suman Defensor Sporting, Plaza Colonia y Wanderers.

La suerte para los participantes de las supercopas, que marcan el arranque de la temporada oficial del fútbol uruguayo desde 2018, ha variado cada temporada.

En la mitad de las ediciones el ganador de la Supercopa terminó alzándose con el Campeonato Uruguayo a fin de año, y en solo una ocasión el perdedor del primer trofeo del año se convirtió meses después en el campeón de la liga. Por otra parte, en dos ocasiones los participantes ni siquiera terminaron dentro del podio.

Así le fue a todos los participantes de la Supercopa Uruguaya en cada temporada

2018: Peñarol 3-1 Nacional

La primera edición del torneo se la llevó Peñarol, que venía de consagrarse campeón uruguayo. Con goles del ecuatoriano Fidel Martínez (al minuto de juego), Cristian Rodríguez y el argentino Maximiliano Rodríguez, el carbonero venció 3-1 a Nacional, que descontó con un tanto de Tabaré Viudez.

En este caso, el uno y dos de la Supercopa se replicó en el Campeonato Uruguayo de ese año. El carbonero, que había obtenido la Tabla Anual en una gran remontada en el Torneo Clausura, se consagró campeón tras vencer 2-1 en la semifinal a su clásico rival con goles de Fabricio Formiliano y Cristian Rodríguez.

1541973541538 Cristian Rodríguez celebra el gol que le dio el Campeonato Uruguayo 2018 a Peñarol Foto: Diego Battiste

2019: Nacional 1(4)-1(3) Peñarol

El tricolor obtuvo la primera de sus tres supercopas en 2019, a la que clasificó como ganador del Torneo Intermedio 2018, tras vencer a Peñarol por penales, con una destacada actuación del arquero Esteban Conde.

Otra vez la fórmula de la Supercopa se repitió en el Uruguayo. Nacional fue campeón tras vencer a Peñarol por 2-0 en la final del Torneo Clausura, y luego 1-0 en la semifinal de la liga, contando con la ventaja de ser el ganador de la Anual. El gol en ese último encuentro fue de Matías Zunino, el mismo que definió la tanda de penales de la Supercopa.

rafa-garcía-CP.webp Nacional campeón 2019 Carlos Pazos

2020: Liverpool 4-2 Nacional

Liverpool se llevó su primer Supercopa en 2020, tras vencer en una final apasionante a Nacional en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Por primera vez, la suerte fue dispar para el campeón del primer torneo del año. El negriazul terminó tercero en el Uruguayo, tras ganar el Torneo Clausura y perder la semifinal del Uruguayo con Rentistas. También por primera, y en este caso por única vez, el vice luego fue campeón: Nacional ganó la Anual y en las finales derrotó al bicho colorado con un global de 4-0.

1617830012814.webp Nacional celebrando el Uruguayo 2020 C. DOS SANTOS

2021: Nacional 2-0 Wanderers

En 2021 (disputando la liga de 2020) Nacional obtuvo el Torneo Intermedio y luego el Campeonato Uruguayo, por lo que el rival de la Supercopa fue Wanderers, vicecampeón del Intermedio. El tricolor se llevó su segundo trofeo con goles de los argentinos Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio.

Nuevamente el campeón de la Supercopa no repitió su victoria en el Uruguayo. Nacional terminó segundo en la Anual del 2021 pero no llegó a las finales, en las que Peñarol venció a Plaza Colonia. Wanderers fue el primer equipo en jugar la Supercopa y terminar afuera del podio a fin de año: finalizó la liga en la sexta ubicación.

En una nueva final disputada en Maldonado, Peñarol se llevó su segunda Supercopa gracias a un gol en contra de Nicolás Ayala en el último minuto del tiempo extra.

Por primera vez, ninguno de los participantes de este trofeo terminó en el podio del Uruguayo a fin de año. Peñarol acabó sexto en la Anual, lejos de la definición entre Nacional (que fue el campeón) y Liverpool, mientras que Plaza finalizó en el puesto 14, el peor de este registro.

El negriazul, que llegó a la Supercopa como ganador del Intermedio 2022, venció a Nacional en el Centenario con un solitario gol de Gonzalo Nápoli en el arranque del partido, para obtener su segundo trofeo.

Fue el comienzo del mejor año en la historia de Liverpool. A la Supercopa le sumó luego los torneos Intermedio y Clausura, y coronó la temporada con su primer Campeonato Uruguayo al vencer en las finales a Peñarol por un global de 3-0. Nacional, en tanto, culminó el año tercero.

whatsapp-image-2023-12-16-at-21-47-49-jpeg..webp La celebración de Liverpool en 2023 Leonardo Carreño

Liverpool obtuvo el Intermedio y el Campeonato Uruguayo de 2023, por lo que el otro finalista de la Supercopa 2024 fue el subcampeón del Intermedio del año anterior, Defensor Sporting. El negriazul obtuvo su tercer trofeo en el Parque Viera con un gol de Thiago Vecino.

En esta ocasión el equipo de Belvedere no logró mantener la racha. Finalizó el año en el puesto 12 de la Anual en uno de sus peores años de la historia reciente, muy lejos de un Peñarol que fue campeón de punta a punta. Defensor, en tanto, culminó en la cuarta ubicación. Fue la segunda oportunidad en la que ninguno de los participantes de la primera copa del año terminó en el top tres de la liga.

La última edición de la Supercopa fue obtenida por Nacional, que se metió en la final como campeón del Intermedio 2024. El tricolor se adelantó con goles de Nicolás López y Jeremía Recoba en la primera parte, y Peñarol solo pudo descontar con un tanto de Diego García.

Por primera vez desde 2019, el uno y dos de la Supercopa se replicó a fin de año en el campeonato. Nacional fue el campeón tras derrotar a Peñarol en las finales de la Liga AUF Uruguaya con un global de 3-2, gracias al solitario gol de Christian Ebere en el partido de vuelta.