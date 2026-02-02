Dólar
/ Nacional / SALUD

MSP confirmó un segundo caso de Sarampión en Montevideo: en total se han registrado 14 casos en Uruguay

Según precisó el MSP, el nuevo caso corresponde a una mujer que convive con el primer caso confirmado, un chofer de ómnibus que contrajo el virus en enero

2 de febrero 2026 - 12:14hs
sarampión

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este domingo 1º de febrero que se detectó un segundo caso de sarampión en Montevideo y que se está realizando el monitoreo epidemiológico del entorno de la persona afectada. Desde la cartera señalaron que no hay circulación comunitaria de la infección.

Según precisó el MSP, el nuevo caso corresponde a una mujer que convive con el primer caso confirmado, un chofer de ómnibus que se había contagiado tras el contacto con un ciudadano chileno que estuvo en Uruguay.

De acuerdo a la información oficial, no se registra circulación comunitaria de sarampión en Uruguay. En total, se han registrado 14 casos en todo el país, mientras que más de 50.000 dosis de la vacuna ya fueron aplicadas.

La estrategia del MSP es continuar con la vacunación de la primera y segunda dosis contra el sarampión para personas nacidas después de 1967. No obstante, es posible que se registren nuevos casos debido a la circulación de personas provenientes de otros países.

