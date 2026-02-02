El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este domingo 1º de febrero que se detectó un segundo caso de sarampión en Montevideo y que se está realizando el monitoreo epidemiológico del entorno de la persona afectada. Desde la cartera señalaron que no hay circulación comunitaria de la infección.
MSP confirmó un segundo caso de Sarampión en Montevideo: en total se han registrado 14 casos en Uruguay
Según precisó el MSP, el nuevo caso corresponde a una mujer que convive con el primer caso confirmado, un chofer de ómnibus que contrajo el virus en enero