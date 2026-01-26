Llamado laboral de Presidencia busca cubrir dos puestos y ofrece sueldo de más de $ 64 mil: los requisitos

El Poder Ejecutivo abrió un llamado laboral para iniciar un concurso público destinado a cubrir dos cargos de analista de gestión humana en la Oficina Nacional del Servicio Civil , dependiente de Presidencia de la República .

Según se informó, los puestos son de carácter provisorio , con una contratación inicial de 12 meses , aunque existe la posibilidad de designación definitiva una vez cumplido ese plazo, previa evaluación del desempeño .

La convocatoria establece una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración mensual de $ 64.424 , de acuerdo con lo dispuesto en las bases del llamado.

Entre los requisitos generales obligatorios , se exige:

Poseer documento de identidad vigente .

Ser ciudadano natural o legal .

Tener 18 años o más al cierre del período de postulación y acreditar el voto correspondiente al último acto electoral obligatorio .

Contar con Control en Salud vigente (ex carné de salud), que deberá presentarse al momento de la designación inicial.

Poseer título universitario de licenciado en Relaciones Laborales, Administración, Dirección de Empresas, Gestión Humana, Ciencia Política, Sociología, Trabajo Social o Desarrollo , expedido por la Universidad de la República o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Acreditar experiencia mínima equivalente a un año en el análisis, desarrollo e implementación de procesos y técnicas de gestión humana.

Cómo y hasta cuándo postularse

El plazo de inscripción abrió el 19 de enero y se extenderá hasta el martes 3 de febrero de 2026. Las postulaciones deben realizarse mediante el formulario de inscripción disponible en el portal Uruguay Concursa.

Las bases del llamado indican que se confeccionará una lista de prelación, que ordenará a los postulantes según el puntaje obtenido en el proceso de selección. Esa lista tendrá una vigencia de 18 meses.

Todas las notificaciones y comunicaciones vinculadas al concurso se realizarán exclusivamente a través del portal Uruguay Concursa, por lo que será responsabilidad de los postulantes mantenerse informados sobre los avances y resultados del llamado.