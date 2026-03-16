Llamado laboral del MTSS busca pasante y ofrece sueldo de más de $34 mil por 30 horas semanales: cómo anotarse

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado para una pasantía en la Dirección General de Secretaría dirigido a licenciados en Comunicación , con una carga de 30 horas semanales y una remuneración de $34.500 .

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Según la convocatoria, el contrato tendrá una duración de 18 meses , incluyendo la licencia anual reglamentaria , y el horario será de seis horas diarias de lunes a viernes .

El período de postulaciones se extenderá hasta el 19 de marzo de 2026 .

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El proceso de selección consta de seis etapas : instalación del tribunal, verificación de requisitos excluyentes, prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, entrevista con el tribunal y fallo final.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos excluyentes se solicita contar con título de licenciado en Comunicación con orientación en Multimedia y Tecnologías Digitales, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Las personas interesadas en postularse deben registrarse a través de este enlace de Uruguay Concursa.