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Llamado laboral del MTSS busca pasante y ofrece sueldo de más de $34 mil por 30 horas semanales: cómo anotarse

El período de postulaciones para este llamado se extenderá hasta este jueves 19 de marzo

16 de marzo 2026 - 8:14hs
Gestiones en la sede del MTSS.
Gestiones en la sede del MTSS. Foto: Leonardo Carreño.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) abrió un llamado para una pasantía en la Dirección General de Secretaría dirigido a licenciados en Comunicación, con una carga de 30 horas semanales y una remuneración de $34.500.

Según la convocatoria, el contrato tendrá una duración de 18 meses, incluyendo la licencia anual reglamentaria, y el horario será de seis horas diarias de lunes a viernes.

El período de postulaciones se extenderá hasta el 19 de marzo de 2026.

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Etapas del proceso de selección

El proceso de selección consta de seis etapas: instalación del tribunal, verificación de requisitos excluyentes, prueba de oposición, evaluación de méritos y antecedentes, entrevista con el tribunal y fallo final.

Requisitos para postularse

Entre los requisitos excluyentes se solicita contar con título de licenciado en Comunicación con orientación en Multimedia y Tecnologías Digitales, expedido por la Universidad de la República (Udelar) o por instituciones reconocidas por la autoridad competente.

Las personas interesadas en postularse deben registrarse a través de este enlace de Uruguay Concursa.

Temas:

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