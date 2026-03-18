El peor y el mejor escenario para Boca Juniors y River Plate de cara al sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Boca Juniors y River Plate argentino se preparan para lo que será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana , que se llevará a cabo este jueves 19 de marzo en la sede de Conmebol en Paraguay , y ya con los bombos definidos se empiezan a especular posibles rivales de cada uno.

El Xeneize vuelve a disputar el máximo torneo a nivel internacional luego de dos años , tras no lograr clasificar en 2024 y en el año 2025 quedó eliminado en fase 3 del repechaje tras quedar eliminado ante Alianza Lima. Para esta edición, clasificó directo por tabla anual.

En el caso del Millonario, en el 2026 jugará la Copa Sudamericana luego de un pésimo 2025 , tras jugar 11 años consecutivos la Libertadores. En 2014 fue la última vez que la disputó, año que conquistó el trofeo bajo el mando de Marcelo Gallardo, en su primer título como DT del club.

La gran noticia que tiene el equipo de Claudio Úbeda es que ocupa el bombo 1 y no se enfrentará a las principales potencias del continente en la primera fase como Flamengo (último campeón), Palmeiras , Fluminense , Peñarol o Nacional .

Sorteo de la Copa Libertadores: el peor y el mejor grupo que le puede tocar a Nacional y a Peñarol

Tampoco puede cruzarse contra otro equipo argentino y, con las eliminaciones de Bahía y Botafogo en fase previa, no tendrá la chance de jugar ante dos equipos brasileños, pero sí con uno.

Teniendo en cuenta estas restricciones y basándonos en el ranking de la Conmebol y en la historia de los equipos en competencias continentales, el peor grupo que le podría tocar a Boca sería con Corinthians, Junior de Barranquilla y Barcelona de Ecuador.

Bombos Copa Libertadores 2026 Bombos Copa Libertadores, con Nacional, Peñarol y Boca Juniors @Libertadores

Además de enfrentarse a Corinthians, equipo que le ganó la final en 2012 y que lo eliminó en octavos en 2022, tendría viajes largos a Colombia y Ecuador, donde lo esperarían dos equipos complejos de enfrentar en su estadio. Junior viene de ser campeón del Torneo Clausura de su país, mientras que Barcelona dejó afuera a Argentinos Juniors y a Botafogo en fase previa.

Otra zona compleja sería con Cruzeiro, Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal de Perú.

Por otro lado, uno de los grupos más accesibles que le puede tocar Universitario de Perú, Deportivo La Guaira de Venezuela y Mirassol de Brasil, equipo que tendrá su primera participación. Otra opción buena para el Xeneize sería Bolívar de Bolivia, Cusco de Perú y Universidad Central de Venezuela.

El peor y el mejor grupo posible para River Plate

En el caso del Millonario, también forma parte del bombo 1 de la Copa Sudamericana por lo que en la fase de grupos evita a los equipos más fuertes como Atlético Mineiro, San Pablo, Germio, Santos u Olimpia, además de no poder enfrentar a cuadros del mismo país.

De acuerdo a los equipos en el resto de los bombos, un posible grupo difícil para River sería con Millonarios (COL), Blooming (BOL) y Botafogo (BRA), quién quedó eliminado en fase 3 del repechaje a la Libertadores ante Barcelona de Ecuador.

Botafogo es quizá el rival más difícil que le puede tocar al conjunto de Eduardo Chacho Coudet en la fase de grupos. Acompañado de un largo viaje a Colombia para enfrentar a Millonarios, que dejó afuera nada menos que a Atlético Nacional, y el débil Blooming de Bolivia.

Bombos Sudamericana Bombos Copa Sudamericana 2026 @Sudamericana

Bragantino y Vasco da Gama son los otros dos brasileños con los que se puede cruzar River en fase de grupos, ya que ocupan el bombo 2.

Cabe destacar que en la Copa Sudamericana el primero de cada grupo pasa directamente a octavos de final, mientras que el segundo debe disputar una serie extra ante alguno de los terceros de la Copa Libertadores.

Una zona muy accesible para River sería ante Cienciano (PER), Macará (ECU) y Deportivo Recoleta (PAR), o incluso podría ser ante Palestino (CHI), Independiente Petrolero (BOL) y compartir grupo con Juventud de Las Piedras.