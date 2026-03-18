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VIDEO | Marcelo Porcel en Punta del Este: nuevas imágenes del empresario acusado de abuso sexual, ¿cómo sigue la causa?

El hombre de 51 años viajó a la ciudad costera de Maldonado a fines del año pasado con previa autorización judicial para asistir al casamiento de su sobrina.

18 de marzo 2026 - 10:12hs
VIDEO MARCELO PORCEL EN PUNTA DEL ESTE

A horas de que el empresario argentino acusado de abuso sexual de al menos 10 niños, Marcelo Porcel, enfrente una nueva instancia indagatoria, publican en redes sociales imágenes de su paso en Punta del Este en diciembre de 2025.

Hermano del dueño de una importante casa de bolsa y financiera que opera tanto en el país como en territorio vecino, el hombre de 51 años viajó a la ciudad costera de Maldonado a fines del año pasado con previa autorización judicial para asistir al casamiento de su sobrina.

Marcelo Porcel en Punta del Este en diciembre de 2025

El fiscal Pablo Turano había solicitado la indagatoria de Porcel por “diez hechos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representación de menores de sus partes genitales con fines sexuales”. La audiencia está prevista para este miércoles a las 10 hrs, de manera virtual.

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MARCELO PORCEL
Marcelo Porcel rumbo a Punta del Este

Marcelo Porcel rumbo a Punta del Este

La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia en su contra llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1.

Según consta en la causa, Porcel incitaba a los menores (la mayoría compañeros de colegio de uno de sus hijos) a desnudarse o les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar los genitales de los cuerpos de los adolescentes. Además, les ofrecía dinero para que bebieran alcohol e hicieran apuestas clandestinas.

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El colegio de Palermo Chico donde habrían ocurrido los hechos por los que se denunció a Marcelo Porcel

El colegio de Palermo Chico donde habrían ocurrido los hechos por los que se denunció a Marcelo Porcel

En la resolución donde llamó a indagatoria al empresario, el juez Bruniard no dispuso nuevas medidas restrictivas contra el imputado, como ser la retención de pasaporte o la prohibición de salida del país. De esta forma, podría conectarse incluso desde fuera de la Argentina para cumplir con el procedimiento.

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