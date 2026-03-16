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Llamado laboral de Cancillería busca a siete administrativos y ofrece casi $ 50 mil por 40 horas semanales: los requisitos

El período de postulaciones para este llamado estará vigente hasta el 7 de abril

16 de marzo 2026 - 8:22hs
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Llamado laboral de Cancillería 

Camilo dos Santos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) abrió un llamado a concurso público y abierto de oposición y méritos para cubrir siete cargos de gestor administrativo en régimen de provisoriato, según las bases publicadas por Cancillería en el portal oficial Uruguay Concursa.

La convocatoria se realiza al amparo de distintas normas vigentes, entre ellas la Ley N° 19.996, la Ley N° 19.889 y la Ley N° 19.122, que establece que al menos el 8% de las plazas deberán ser cubiertas por personas que se autodefinan afrodescendientes.

Los cargos tendrán una carga horaria de 40 horas semanales y una remuneración inicial de $47.062 nominales mensuales (valores de enero de 2026).

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Posible aumento salarial tras el primer año

Según lo establecido en las bases del concurso, luego de un año de trabajo y de la evaluación correspondiente, los funcionarios podrán quedar designados de forma definitiva.

En ese caso, la remuneración podrá ascender a $66.468 nominales, al incorporarse el incentivo al rendimiento previsto en la normativa vigente.

Requisitos para postularse

El llamado es público y abierto a personas que cumplan con los requisitos generales establecidos por la normativa de la Administración Central. Entre ellos se encuentran:

  • Poseer documento de identidad vigente

  • Ser ciudadano natural o legal

  • Tener 18 años o más al cierre del período de inscripción

  • Acreditar el voto en el último acto electoral obligatorio

  • Contar con control en salud vigente (ex carné de salud)

Las personas interesadas deberán registrarse y completar la postulación a través del portal oficial Uruguay Concursa.

Cómo será el proceso de selección

El proceso de selección será llevado adelante por un tribunal designado y constará de varias etapas.

En primer lugar se realizará una preselección automática de quienes declaren cumplir con los requisitos excluyentes. Luego el concurso incluirá:

  • Prueba de oposición, con hasta 60 puntos

  • Evaluación de méritos y antecedentes, con hasta 25 puntos

  • Entrevista personal, con hasta 15 puntos

Para aprobar el concurso los postulantes deberán superar el 60% de la prueba de conocimientos y alcanzar al menos 70 puntos en total.

Si el número de inscriptos supera los 500 postulantes, el tribunal podrá realizar un ordenamiento aleatorio para definir quiénes continúan en el proceso.

Lista de prelación y vigencia del concurso

Con los resultados se elaborará una lista de prelación en orden descendente según el puntaje obtenido, que tendrá una vigencia de 18 meses.

En primer lugar se asignarán los cargos correspondientes al cupo del 8% destinado a personas afrodescendientes. Si esos puestos no se cubren, se completarán con el orden general de la lista.

Todas las comunicaciones y resultados del proceso se publicarán a través del portal Uruguay Concursa, donde los postulantes deberán mantenerse informados de cada etapa del concurso.

Temas:

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