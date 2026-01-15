Dólar
Compra 37,35 Venta 39,75

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes
Sábado:
Mín  19°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / ENFERMEDADES

Conductor de ómnibus contrajo sarampión y el MSP pide a usuarios de algunas líneas de Cutcsa chequear si están vacunados

El conductor se contagió de otra persona, de nacionalidad extranjera, que fue diagnosticada con sarampión en Chile; piden a los usuarios del transporte verificar si cuentan con la vacunación completa contra el sarampión

15 de enero 2026 - 21:01hs
Vacunación contra el sarampión

Vacunación contra el sarampión

Diego Battiste

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó por un nuevo caso de sarampión importado que fue detectado en Montevideo y que corresponde a un conductor de ómnibus de la capital.

Por esta razón, las autoridades pidieron especial atención a los usuarios de la empresa de transporte Cutcsa que hayan viajado en determinadas líneas y en determinados días.

El objetivo es que verifiquen que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión.

Más noticias
sarampion en uruguay: msp refuerza campana de vacunacion y recuerda donde y cuando se pueden recibir las dosis
SALUD

Sarampión en Uruguay: MSP refuerza campaña de vacunación y recuerda dónde y cuándo se pueden recibir las dosis

detectaron caso de sarampion autoctono en san javier: msp desplegara operativo y habra clases virtuales en la localidad
SALUD PÚBLICA

Detectaron caso de sarampión autóctono en San Javier: MSP desplegará operativo y habrá clases virtuales en la localidad

Las líneas y los días informados son:

  • 9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas
  • 10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas
  • 11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas
  • 12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas
  • 13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas

Según informó el MSP, el conductor se contagió por otra persona infectada, un "caso importado detectado en Chile".

Ese primer contagiado tuvo un "período breve" de tránsito en Uruguay y utilizó un servicio de transporte privado, en el que también se desempeña el chofer de ómnibus.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSPUruguay/status/2011936203411427713&partner=&hide_thread=false

Qué hacer si no estás vacunado contra el sarampión

¿Qué pasa si la persona no tiene dos dosis de la vacuna contra el sarampión? El ministerio explicó que, en esos casos, la persona deberá "vacunarse a la brevedad" en el vacunatorio más cercano, sin importar el prestador de salud en el que se atienda. La vacuna es gratis y está disponible en todo el país, aclaró la cartera.

Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

Se trata de una enfermedad "altamente contagiosa" que puede "presentar complicaciones" si no se previene de forma eficaz.

Algunos de los síntomas más frecuentes son:

  • Fiebre
  • Erupción cutánea
  • Secreción nasal
  • Tos
  • Conjuntivitis
Temas:

Sarampión msp Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Playa de Punta del Este
PLAYAS

Desde Ciudad de la Costa hasta Barra del Chuy: los niveles de contaminación del agua en cada una de las playas del este

La torre de caída libre del Parque Rodó
DESPERFECTO

La "torre de caída libre" del Parque Rodó se trancó en el día de su inauguración: usuarios atrapados y videos virales

Combustibles: los uruguayos pagaron un sobreprecio de US$ 88 millones entre marzo y diciembre de 2025
TARIFAS PÚBLICAS

Combustibles: los uruguayos pagaron un sobreprecio de US$ 88 millones entre marzo y diciembre de 2025

Hidrógeno verde: tras reclamo de Argentina, gobierno pidió a HIF que evalúe los impactos del proyecto sobre Colón
HIDRÓGENO VERDE

Hidrógeno verde: tras reclamo de Argentina, gobierno pidió a HIF que evalúe los impactos del proyecto sobre Colón

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos