Conductor de ómnibus contrajo sarampión y el MSP pide a usuarios de algunas líneas de Cutcsa chequear si están vacunados

El Ministerio de Salud Pública (MSP) alertó por un nuevo caso de sarampión importado que fue detectado en Montevideo y que corresponde a un conductor de ómnibus de la capital .

Por esta razón, las autoridades pidieron especial atención a los usuarios de la empresa de transporte Cutcsa que hayan viajado en determinadas líneas y en determinados días .

El objetivo es que verifiquen que cuentan con las dos dosis de la vacuna contra el sarampión .

Las líneas y los días informados son:

9 de enero: línea 116, entre las 5:00 y las 12:00 horas

10 de enero: línea 121, entre las 8:00 y las 15:00 horas

11 de enero: línea 116, entre las 18:00 y las 23:00 horas

12 de enero: línea 121, entre las 11:00 y las 18:00 horas

13 de enero: línea 117, entre las 17:00 y las 23:00 horas

Según informó el MSP, el conductor se contagió por otra persona infectada, un "caso importado detectado en Chile".

Ese primer contagiado tuvo un "período breve" de tránsito en Uruguay y utilizó un servicio de transporte privado, en el que también se desempeña el chofer de ómnibus.

Se confirma un nuevo caso asociado a importación de Sarampión en el departamento de Montevideo.



Comunicado completo — Ministerio de Salud Pública – Uruguay (@MSPUruguay) January 15, 2026

Qué hacer si no estás vacunado contra el sarampión

¿Qué pasa si la persona no tiene dos dosis de la vacuna contra el sarampión? El ministerio explicó que, en esos casos, la persona deberá "vacunarse a la brevedad" en el vacunatorio más cercano, sin importar el prestador de salud en el que se atienda. La vacuna es gratis y está disponible en todo el país, aclaró la cartera.

Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

Se trata de una enfermedad "altamente contagiosa" que puede "presentar complicaciones" si no se previene de forma eficaz.

Algunos de los síntomas más frecuentes son: