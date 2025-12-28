Nueva actualización de sarampión en Uruguay: se mantiene estable el número de casos confirmados y disminuyen los sospechosos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió en las últimas horas una nueva actualización sobre la situación del sarampión en Uruguay , una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas no vacunadas y pacientes inmunodeprimidos.

Según el informe oficial, actualmente hay 12 casos confirmados de sarampión en el país , uno más que los 11 reportados en el último informe publicado la semana pasada, mientras que se registró una disminución en los casos sospechosos , que pasaron de ser 19 a ocho.

El reporte del MSP indica además que cuatro de los 12 casos son de importación , todos con antecedente de viaje a Bolivia, y reafirma que el 100% de los contagios detectados se concentran en el departamento de Río Negro , específicamente en la zona rural de San Javier .

Semanas atrás, la cartera había informado que habían detectado casos de la enfermedad en esta localidad, y que los afectados conforman un núcleo familiar que viajó recientemente a Bolivia y presentó síntomas al regresar al país .

En este marco, se lanzó una jornada de vacunación y la ministra Cristina Lustemberf aclaró que si bien el país sigue "sin transmisión endémica desde 1999", el sarampión "es muy contagioso y puede ser grave".

Además, recordó que todas las personas mayores de 15 meses deben tener dos dosis de la vacuna SRP" y que "quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda".

Para los niños, "el esquema incluye dos dosis, a los 12 y 15 meses". Sin embargo, la cartera registra "unos 20.000 niños sin la inmunización adecuada".