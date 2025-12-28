Dólar
/ Nacional / SARAMPIÓN

Nueva actualización de sarampión en Uruguay: se mantiene estable el número de casos confirmados y disminuyen los sospechosos

Según el informe oficial, actualmente hay 12 casos confirmados de sarampión en el país, todos en el departamento de Río Negro

28 de diciembre 2025 - 17:32hs
Vacunación-sarampión-DB_08.webp
Diego Battiste

El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió en las últimas horas una nueva actualización sobre la situación del sarampión en Uruguay, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños, personas no vacunadas y pacientes inmunodeprimidos.

Según el informe oficial, actualmente hay 12 casos confirmados de sarampión en el país, uno más que los 11 reportados en el último informe publicado la semana pasada, mientras que se registró una disminución en los casos sospechosos, que pasaron de ser 19 a ocho.

El reporte del MSP indica además que cuatro de los 12 casos son de importación, todos con antecedente de viaje a Bolivia, y reafirma que el 100% de los contagios detectados se concentran en el departamento de Río Negro, específicamente en la zona rural de San Javier.

Detectaron caso de sarampión autóctono en San Javier: MSP desplegará operativo y habrá clases virtuales en la localidad
SALUD PÚBLICA

Detectaron caso de sarampión autóctono en San Javier: MSP desplegará operativo y habrá clases virtuales en la localidad

Consejo de Ministros: Yamandú Orsi y otros jerarcas del gobierno se vacunaron contra el sarampión
VACUNACIÓN

Consejo de Ministros: Yamandú Orsi y otros jerarcas del gobierno se vacunaron contra el sarampión

En este marco, se lanzó una jornada de vacunación y la ministra Cristina Lustemberf aclaró que si bien el país sigue "sin transmisión endémica desde 1999", el sarampión "es muy contagioso y puede ser grave".

Además, recordó que todas las personas mayores de 15 meses deben tener dos dosis de la vacuna SRP" y que "quienes nacieron entre 1967 y 1987 seguramente tengan una sola dosis, por eso necesitan darse la segunda".

Para los niños, "el esquema incluye dos dosis, a los 12 y 15 meses". Sin embargo, la cartera registra "unos 20.000 niños sin la inmunización adecuada".

