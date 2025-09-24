Dólar
Compra 38,55 Venta 40,95

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
cielo claro
Jueves:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / Diplomacia

Comité del FA en Madrid pide que Cancillería revise designación de embajador en España por "sionista" y "afinidad con el gobierno de Israel"

Enviaron una carta a Fernando Pereira en la que expresan su “honda preocupación”; el designado, Bernardo Greiver, es un diplomático de carrera con extensa trayectoria

24 de septiembre 2025 - 17:36hs
Fachada de la Cancillería sobre 18 de Julio
Fachada de la Cancillería sobre 18 de Julio Diego Battiste
El Observador | Santiago Soravilla

Por  Santiago Soravilla

A fines de mayo, el canciller Mario Lubetkin anunció la designación de doce nuevos embajadores, varios de carrera y algunos políticos –como Beatriz Argimón o Carolina Ache– que se robaron la atención por la polémica que desataron sus nombramientos.

El paquete incluía el envío de Bernardo Greiver a España para asumir el mando de la embajada en Madrid. Se trata de un funcionario de extensa trayectoria que ingresó al Palacio Santos en 1989 por concurso.

Aunque es un diplomático de carrera, su designación es resistida por el comité del Frente Amplio en Madrid, el cual este martes le envió una carta al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, en la que le “reitera” su “honda preocupación” por el nombramiento.

Más noticias
Bancas parlamentarias del FA por Israel 
COMUNICADO

Bancadas parlamentarias del FA condenan acciones militares de Israel en Gaza y cuestionan "genocidio en curso"

Yamandú Orsi en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Archivo
ASAMBLEA GENERAL

Yamandú Orsi desde Nueva York en la previa de la ONU: hay un "agravamiento preocupante" en conflictos como Gaza y Ucrania

“Dicha preocupación está motivada por el carácter marcadamente sionista de esta persona, cuya afinidad con el actual gobierno de Israel y sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria”, dice la carta a la que accedió El Observador.

El documento señala que el FA ha “condenado públicamente” y de forma “reiterada” el “genocidio practicado por el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu (y secundado por el imperialismo norteamericano), contra el pueblo palestino en la franja de Gaza”.

Los frenteamplistas de Madrid consideran que el “carácter genocida” de la actuación del ejército israelí contra el pueblo palestino ha sido reconocido por la “inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU y nuestro propio gobierno”.

“El gobierno de España, y en particular su presidente Pedro Sánchez, está siendo punta de lanza de este rechazo internacional, siendo uno de los primeros estados de la UE en reconocer al estado palestino”, agregan y plantean que “el posicionamiento de apoyo a Israel del señor Greiver podría, por lo tanto, constituir un serio obstáculo a las excelentes relaciones actualmente existentes entre ambos países y gobiernos”.

En el final, la carta reitera el pedido de que se “revise la designación” de Greiver, lo que “aún es posible” porque todavía no recibió la aprobación del Senado –el gobierno no mandó la venia aun–.

Larga trayectoria

Bernardo Greiver, el funcionario propuesto, es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene una larga carrera en la Cancillería. Entró por concurso en 1989.

En los gobiernos del Frente Amplio fue embajador en Israel en dos períodos: primero desde 2009 a 2014 y después de 2017 a 2023. En el ínterin fue director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores comandado por Rodolfo Nin Novoa.

También fue director general para Asuntos Culturales y director general de Cooperación Internacional, director del Instituto Artigas (la academia diplomática), director de Personal y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior.

Temas:

Fernando Pereira Bernardo Greiver Mario Lubetkin Israel Gaza Hamás

Seguí leyendo

Las más leídas

Parque Rodó, 1970. Montaña rusa anterior a la que llegó en 1989. Autor: Luis Portas (archivo del Centro de Fotografía)
CIUDAD

Montevideo volverá a tener una montaña rusa, doce años después: los nuevos juegos que llegarán al Parque Rodó

Render Punta del Este
INVERSIÓN

Car One invertirá más de US$ 55 millones en dos nuevos proyectos en Uruguay y planea sumar 10 nuevas marcas a su propuesta de Ciudad de la Costa

Nicolás López y Abel Hernández
FÚTBOL URUGUAYO

Abel Hernández aclaró lo que pasó con su precontrato y reveló lo que le dijo al "pesado" del Diente López en el Gran Parque Central

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?
SALUD

En Tacuarembó las chances de morirse de una enfermedad cardiovascular son el doble que en Colonia: ¿qué hay detrás y qué pasa en cada departamento?

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos