Comité del FA en Madrid pide que Cancillería revise designación de embajador en España por "sionista" y "afinidad con el gobierno de Israel"

A fines de mayo, el canciller Mario Lubetkin anunció la designación de doce nuevos embajadores , varios de carrera y algunos políticos –como Beatriz Argimón o Carolina Ache– que se robaron la atención por la polémica que desataron sus nombramientos.

El paquete incluía el envío de Bernardo Greiver a España para asumir el mando de la embajada en Madrid . Se trata de un funcionario de extensa trayectoria que ingresó al Palacio Santos en 1989 por concurso.

Aunque es un diplomático de carrera, su designación es resistida por el comité del Frente Amplio en Madrid , el cual este martes le envió una carta al presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira , en la que le “reitera” su “honda preocupación” por el nombramiento.

“Dicha preocupación está motivada por el carácter marcadamente sionista de esta persona, cuya afinidad con el actual gobierno de Israel y sus actuaciones en los territorios palestinos es pública y notoria” , dice la carta a la que accedió El Observador.

El documento señala que el FA ha “condenado públicamente” y de forma “reiterada” el “genocidio practicado por el gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu (y secundado por el imperialismo norteamericano), contra el pueblo palestino en la franja de Gaza”.

Los frenteamplistas de Madrid consideran que el “carácter genocida” de la actuación del ejército israelí contra el pueblo palestino ha sido reconocido por la “inmensa mayoría de la comunidad internacional, incluida la ONU y nuestro propio gobierno”.

“El gobierno de España, y en particular su presidente Pedro Sánchez, está siendo punta de lanza de este rechazo internacional, siendo uno de los primeros estados de la UE en reconocer al estado palestino”, agregan y plantean que “el posicionamiento de apoyo a Israel del señor Greiver podría, por lo tanto, constituir un serio obstáculo a las excelentes relaciones actualmente existentes entre ambos países y gobiernos”.

En el final, la carta reitera el pedido de que se “revise la designación” de Greiver, lo que “aún es posible” porque todavía no recibió la aprobación del Senado –el gobierno no mandó la venia aun–.

Larga trayectoria

Bernardo Greiver, el funcionario propuesto, es licenciado en Relaciones Internacionales y tiene una larga carrera en la Cancillería. Entró por concurso en 1989.

En los gobiernos del Frente Amplio fue embajador en Israel en dos períodos: primero desde 2009 a 2014 y después de 2017 a 2023. En el ínterin fue director general de Secretaría del Ministerio de Relaciones Exteriores comandado por Rodolfo Nin Novoa.

También fue director general para Asuntos Culturales y director general de Cooperación Internacional, director del Instituto Artigas (la academia diplomática), director de Personal y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio Exterior.