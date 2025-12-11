Juanchi Hounie anunció su salida de Fácil desviarse: "Dejé todo por ese programa"

Este miércoles por la noche el comunicador y periodista Juanchi Hounie anunció su salida del programa radial que condujo durante 15 años y del que fue uno de sus integrantes fundadores: Fácil desviarse , el programa que comenzó su ciclo como Suena tremendo en 2011.

Hounie publicó en sus redes sociales un breve texto anunciando su decisión y agradeciendo a sus compañeros y escuchas.

"Después de 15 años cierro un ciclo con Suena tremendo y Fácil desviarse. Un proyecto que imaginamos con el Sapo (Diego Zas, su amigo y compañero en la conducción desde el inicio del programa) mucho antes de que se concretara", escribió Hounie.

NUEVOS TALENTOS Detalles de las grandes funciones de la escuela del carnaval uruguayo: desfile y concurso de 1.200 promesas

COMEDIA NACIONAL Más de 65 mil espectadores, tres éxitos y las obras que se vienen en 2026: Onaindia y su primer año al frente de la Comedia Nacional

" Dejé y dejamos todo por ese programa. Solo tengo una infinidad de gracias para todos los que acompañaron en este camino", agregó.

En el texto publicado junto al posteo, el conductor reiteró su agradecimiento "especialmente a mi amigo Sapo por el camino compartido", y la frase "vendrán otras".

Los últimos meses de Juanchi Hounie en los medios y sus ausencias de Fácil desviarse

Hounie oficializó su salida este miércoles y puso fin a un ciclo que en los últimos meses había tenido algunas ausencias temporales de los micrófonos del programa que emite Del Sol FM. El conductor no participaba del programa desde octubre, y antes ya había tenido algunos períodos de pausa, desde fines de 2024.

En enero de este año, Hounie volvió a Del sol tras la primera de esas ausencias, de unos cuatro meses, y explicó los motivos de su alejamiento. "Voy a ser breve, como empezó lo que puedo llamar desbarranque emocional. Apuntaría, además, que sonó bastante en la campaña lo de salud mental", contó en aquel momento.

"Ya es conocido que en los últimos años murieron mis padres, y el 2024 no arrancó mucho mejor: murió una queridísima prima. Eso fue un embudo que empezó de esos duelos que todavía no he hecho, mezclado con un año que iba a ser de exigencia y de stress laboral. Aparte de los dos programas donde ya estaba sumé un tercero, en el Canal 12, año de campaña electoral. Fue una mezcla de ansiedad, angustia y stress, que me llevó a cada vez menos controlar mis impulsos y mi vida", aseguró.

"No es un burn out o tocar el fondo, pero fue arañar el fondo, emocionalmente destrozado, y arrancar luego un proceso para recuperarse", contó en ese momento.

Tras ese regreso, en marzo de 2025 Hounie volvió a alejarse de los medios para retornar en julio, tres meses y medio después.

La historia de Suena tremendo y Fácil desviarse

El programa ahora conocido como Fácil desviarse comenzó su recorrido en el dial en 2011, en El Espectador, como Suena tremendo, con Hounie y Diego Zas en la conducción.

El programa pasó a Del Sol cuando en 2017 la emisora fue adquirida por nuevos propietarios (Grupo Magnolio), aunque el cambio de emisora implicó un cambio de nombre obligado, ya que el título del ciclo era propiedad de la emisora y no de sus conductores. Fue allí que el programa pasó a llamarse Fácil desviarse, como referencia a la canción del mismo título de la banda uruguaya Mandrake Wolf & Los Terapeutas.

Poco después, sin embargo, Magnolio adquirió El Espectador (ahora convertida en radio deportiva) lo que permitió que el programa volviera a su título original. Sin embargo, mantuvieron Fácil desviarse, aunque Suena tremendo tuvo un "revival" como programa musical los fines de semana, con Hounie y Zas al frente.

En Fácil desviarse, en tanto, durante los últimos años se consolidaron Nicolás Batalla y Jorge Balmelli como co-conductores del ciclo.