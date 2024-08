Juanchi Hounie: "Soy discutidor por naturaleza"

Pero Juanchi Hounie no tiene problemas con ser peleador.

20240816 Entrevista a Juanchi Hounie. IG (3).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿En qué momento te gusta ir al choque?

Cuando hay algo que entiendo que se sale de lugar y que termina siendo falso, o parcialmente cierto. O cuando hay cierta omisión, o existe alguna falacia, algo que está realmente por fuera de lo que yo entiendo que es una auténtica estructura de la verdad, si hay un dato que no es así, por ejemplo.

0817_Entrevista Juanchi Hounie Corta MASTER.mp4

¿Es una herramienta para sacar del casete o del discurso más armado que pueda traer un entrevistado?

Sí, sirve también para eso. A veces los descolocás cuando sos más cortante o confrontás desde otro lugar. Es verdad que ellos tienen una habilidad retórica que cuando quieren hablan sin decir nada, o simplemente diciendo la parte del discurso que ellos quieren decir. Hay algunas entrevistas que evidentemente van a ir más al choque, como pasó en el caso del “Turco” Márquez, con el que tengo una muy buena relación, pero que quiso poner al frente de una discusión sobre lo que está pasando en Venezuela la oportunidad o no de un tuit del Presidente de la República. Está bien, es un tema discutible, pero si vemos lo que está pasando en Venezuela, que se está consolidando ya como una dictadura feroz, que hizo una elección fraudulenta, que debe ser de los regímenes más corruptos, violador de derechos humanos, con presos políticos, algunos desaparecidos, metidos con el narcotráfico. Es decir, yo ya no puedo ponerme a discutir o a perder un segundo en un debate absolutamente colateral cuando estamos hablando de lo que está pasando con Maduro. Hay momentos que no son para tibios.

20240816 Entrevista a Juanchi Hounie. IG (6).jpg Foto: Inés Guimaraens

¿Te pasa alguna vez, después de una discusión de estas, de decir “me tendría que haber callado”?

Me pasa. También en las que perdés. Esas en que vas, te tirás a la piscina y te das cuenta de que no tenías agua. Y pum, te estrellás contra el piso y decís, “ah, cómo me la dieron, quedé como un boludo”. Pero se trata de eso, si estás en esta suerte de combate dialéctico permanente, es imposible ganarlas todas. Ni Mohammed Ali ni Mike Tyson las ganaron todas. Siempre en algún momento caen en desgracia, tienen que morder una oreja o caer a la lona. Me pasa mucho porque cuanto más arriesgas, más te expones a que el otro pueda darte vuelta un argumento o te termine sacando a vos, y el que se chupa, pierde. Pero es un ejercicio que no lo tomo en términos de derrotas o victorias sino en términos de que me gusta dar las discusiones de esa manera, a veces pasionales, a veces se pueden salir de un poco de trillo, pero trato de que siempre haya, por lo menos al final del día, un código que se respete y que cuando termina la entrevista se diga “está todo bien”.

¿Sos de discutir en la vida en general o es más del trabajo en los medios?

Soy discutidor por naturaleza. Soy tan discutidor que si estamos en una reunión social y yo veo que hay una opinión favorable a determinado tema me pongo del otro lado, aunque esté convencido de que el otro tiene razón y que yo comparta su visión. Solo porque disfruto de ser el abogado del diablo. Ese ejercicio de la retórica me fascina. Me hace acordar a (Alejandro) Fantino, porque podría hablar ahora de los griegos, y de cómo cómo se juntaban en el ágora, y tenían esos grandes oradores como Pericles. A mí eso me encanta. Me encanta el ejercicio de discutir las cosas, puedo estar en un asado horas, horas y horas. Es parte de mi esencia.

Soy tan discutidor que si estamos en una reunión social y yo veo que hay una opinión favorable a determinado tema me pongo del otro lado, aunque esté convencido de que el otro tiene razón y que yo comparta su visión Soy tan discutidor que si estamos en una reunión social y yo veo que hay una opinión favorable a determinado tema me pongo del otro lado, aunque esté convencido de que el otro tiene razón y que yo comparta su visión

¿Y con qué te hacen saltar siempre?

Temas que tengan que ver con la economía, por ejemplo. No saltar, pero cuando veo que alguien no tiene conceptos básicos… Yo no soy economista, ni que hablar, pero es un tema que me interesa mucho, del que he leído mucho, y creo que es un tema que es una gran falencia para el mundo del periodismo y para, en general, los ciudadanos más informados. Entonces, a veces se dicen muchos disparates muy grandes, me choca y ahí salto.

20240816 Entrevista a Juanchi Hounie. IG (8).jpg Foto: Inés Guimaraens

En la radio tenés la oportunidad de hacer entrevistas largas, que pueden ir por distintos caminos, mientras que en Séptimo Día, por el formato y la cantidad de panelistas, tenés una o dos preguntas por programa. ¿Cómo te llevás con esa dualidad?

En el Séptimo día anterior, en 2019, la gran mayoría de los que estaban, menos yo, todavía no habían tenido experiencias televisivas, saber lo que la televisión exige en determinados momentos. Y había muchos a los que les costaba, que decían, “no puedo intervenir”. Y yo a algunos de esos compañeros, colegas con los que trabajaba en ese momento, les dije “mirá, yo me planteé este programa en términos de que esto va a ser una jungla. Somos siete, a veces dos entrevistados, entonces acá lo que prima es la ley de la selva. No seas educado, andá para adelante, si tenés que llevarte puestos a dos o tres, te los llevás puestos, porque si te interesa la experiencia de la televisión, vas a tener que comportarte como un animal televisivo”. Este Séptimo día es todavía más complejo, primero porque somos más, y después porque muchos de los que están ahí no son bebés de pecho, son legisladores, personas que están acostumbradas a hablar, a dar notas, están acostumbrados a hablar en el parlamento donde pueden extenderse más y acá hay que picarla. Entonces me pasó eso con el Turco, yo vi que el programa no habíamos logrado un pozo y cuando apareció la veta Venezuela dije, “bueno, vamos acá”. Y el Turco es inteligente también para comprender ese lenguaje televisivo, y fue conmigo y fuimos los dos. Entonces tenés que elegir bien los tiros. Tenés que pensar mucho más porque tenés menos posibilidad de intervención.

20240816 Entrevista a Juanchi Hounie. IG (5).jpg Foto: Inés Guimaraens

Cuando arrancaste el camino en los medios, ¿te veías como un periodista político?

Mi primera experiencia en medios, no remunerada, fue en 1998 en El Diario de la Tarde, que el director era el padre de una amiga mía, Jorge Otero. Era un tipo del Partido Colorado, de toda la vida, y yo iba siempre a la casa y a mí me encantaba la política, la uruguaya, la de otras partes del mundo, me encantaba la historia, e irreverentemente lo peleaba, sacaba discusión. Se ve que le causaría cierto cariño, yo tenía 17, 18 años. Entonces me dijo, “¿por qué no te escribís unos artículos?” Y escribí una serie donde básicamente repetí las ideas de las cosas que yo venía leyendo, porque no tenía todavía la capacidad crítica de generar mis propios comentarios, entonces era más como una repetidora de mi mundo de lectura. El Diario recogía además textos de publicaciones internacionales, entonces la primera vez que salió algo con mi nombre estaban Mario Vargas Llosa, el francés Guy Sorman, y Juan María Hounie. Y dije “¡esto es un divague!”, me dio vergüenza ajena. Pero el tema me interesó siempre, yo estudié un año de Ciencias Políticas y lo abandoné, después todo derivó en la radio, en cosas más vinculadas a la música, y en un momento terminé como un periodista más vinculado al mundo del rock. Y después las cosas se fueron dando, porque las oportunidades eran las que iban pasando, y terminé siendo un entertainer en televisión. Después con Suena Tremendo en El Espectador volví a este trillo que quizás tenía pero no había podido desarrollar. O sea que siempre estuvo, pero tardó en aflorar.

¿Al Juanchi de campera de cuero alguna vez le resultó raro el Juanchi de traje?

No, el que sí me costó era el Juanchi de La columna de la gente o Minuto para ganar. Así como soy discutidor tengo también el costado de ser el payaso de los grupos. Entonces en algún momento yo me encontré que estaba la tele y no estaba muy a gusto y en un momento dije, “bueno, ese mismo payaso que yo uso en mis grupos de amigos, lo libero, y que sea lo que sea, pero que sea bueno y valorado”. Y eso me llevó a estar unos años en programas de entretenimiento, pero cuando me veía de afuera decía “esto es lo peor que hago, seguro”.

El Juanchi que más me costó era el de La columna de la gente o Minuto para ganar. El Juanchi que más me costó era el de La columna de la gente o Minuto para ganar.

¿Sentís que esa etapa generó una especie de prejuicio para todo lo que vino después?

Sí, muchísimo, generó prejuicios desde que entré y desde que salí. Porque antes de ingresar a Canal 12, hacía videos para Freeway TV, que era un formato tipo youtuber, donde apostamos a otra cosa, la realidad cercana de la banda de rock en Uruguay y agarrarte como estés, si estabas ahí fumando porro, chupando o haciendo un asado en una azotea jugando a los dardos, que fuera eso. Y de ese mundo del rock, de repente me ven haciendo un programa con niños a las 9 de la noche en Canal 12. Imaginate. Nunca nadie me lo vino a decir de frente, pero varios me decían “tengo varios amigos que dicen ‘bo, ¿este loco qué está haciendo?’”. Y cuando salí de ahí, y me metí de lleno en el periodismo político empezaron a cobrarme lo otro: “Este es el boludo de los videos de internet”. Esa postura siempre estuvo, pero me chupa un huevo porque confío en que lo que hago, lo hago muy bien y soy muy bueno, y esa autoestima que tengo, que me quiero más de lo que se quiere el Cuarteto de Nos en su canción, me hace ir para adelante, sin mirar mucho los comentarios de los otros.

Embed - Juanchi Hounie: "Soy discutidor por naturaleza"

Más allá de que después escribiste en revistas como Freeway o Pimba, ¿nunca te dio por volver a escribir?

En este afán que existe acá en el mundo editorial, de que si sos una persona conocida y famosa, podés escribir un libro, y capaz que solo por el hecho de que la gente te conoce y vos autopromocionas tu libro en tu programa de radio, me han ofrecido más de una vez escribir cosas y he dicho que no, porque no me interesa escribir, no siento que tenga algo para decir. Si tengo tiempo libre lo uso para hacer el podcast (Blitzkrieg pop, sobre la Segunda Guerra Mundial), que es lo que me interesa. Ahora en plena campaña electoral no tengo tiempo de leer un libro, de nada, estoy todo el tiempo con la agenda política de acá, que aparte, viene siendo lo más llano, aburrido y fangoso que recuerdo en mucho tiempo y me parece que no vamos a salir de ahí. Quiero que se termine rápido. Adelantaría las elecciones, las pondría el domingo que viene así resolvemos y pasamos a cosas más productivas.

El ciclo electoral viene siendo lo más llano, aburrido y fangoso que recuerdo en mucho tiempo y me parece que no vamos a salir de ahí. Quiero que se termine rápido, ya. El ciclo electoral viene siendo lo más llano, aburrido y fangoso que recuerdo en mucho tiempo y me parece que no vamos a salir de ahí. Quiero que se termine rápido, ya.

Me imagino que lo dijiste un poco en broma, pero en ese cruce que tuviste con Pedro Bordaberry comentaste que te gustaría conducir un programa de preguntas y respuestas como Martini Pregunta. ¿Tenés algún programa que sueñes hacer?

A mí me encantaba Martini Pregunta. Más allá que Bordaberry se quiso hacer el gracioso, estuvo bien, lo hizo en una buena. Yo era fanático, me encantaban las preguntas largas de Martini Pregunta. Se ve que de ahí saco mis propias preguntas largas. No me voy a olvidar jamás de “el Rospo” Mora, que fue ganador de Martini Pregunta, un veterano que era admirador del Imperio inglés, que llevaba parches que había conseguido de viejos oficiales ingleses y los ponía en sus sobretodos y andaba como si fuera un lord inglés. Y la plata que ganó del programa se la peló la familia, entonces andaba medio en la llaga, haciendo trabajos. Un día, mi familia se iba a un casamiento y el tipo vivía cerca de mi casa, entonces me fue a cuidar. Para mí fue ver como entrar a Mickey Mouse por la puerta. Entonces siempre tengo ese recuerdo de Martini pregunta y me encantan los programas de preguntas en ese estilo.

¿O sea que si te lo ofrecen...?

Me tiro de cabeza. Sería un honor.