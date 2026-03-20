El Cosquín Rock se podrá ver por streaming: estos son los shows que se transmitirán por Antel TV

Este domingo, en la rambla de Punta Carretas, se desarrollará una nueva edición del Cosquín Rock . Originalmente planeado para el sábado pero reprogramado por el anuncio de lluvias para el día siguiente, el evento abrirá sus puertas a las 13 horas y el primer show será a las 13.45.

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En ese sentido, y como ha sucedido en otros eventos similares, el festival podrá verse en vivo por streaming. Será la plataforma de Antel TV la que lo transmitirá, según confirmó la compañía a través de un comunicado de prensa.

La transmisión incluirá los espectáculos del escenario Antel, uno de los cuatro que serán parte de la estuctura del Cosquín Rock: Camila Ferrari, Malapraxxis, Julieta Rada, Abuela Coca, El Kuelgue, La Vela Puerca, YSY A, Divididos, Wos, Ciro y Los Persas, Illya Kuryaki & The Valderramas y El Plan de la Mariposa.

Cosquín Rock Uruguay 2026: la grilla completa de artistas, horarios actualizados y escenarios para este domingo

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En simultáneo, la plataforma también emitirá las actuaciones de Manu Martínez, La Santa, Camionero, Kapanga, Koino Yokan, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Tussiwarriors, Milongas Extremas, Louta y Trotsky Vengarán.

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Antel TV está disponible de forma gratuita para usuarios de la empresa estatal y se puede ver a través de Antel Box, smart tv, la aplicación en los celulares y anteltv.com.uy.

La grilla completa de los escenarios del Cosquín Rock 2026

Escenario 1 y 2

14:30 – Camila Ferrari

15:00 – Malapraxxis

15:30 – Julieta Rada

16:10 – Abuela Coca

17:10 – El Kuelgue

18:10 – La Vela Puerca

19:15 – YSY A

20:05 – Divididos

21:05 – WOS

21:55 – Ciro y los Persas

23:00 – Illya Kuryaki & The Valderramas

00:00 – El Plan de la Mariposa

Escenario 3

13:45 – Manu Martínez

14:35 – La Santa

15:35 – Camionero

16:25 – Kapanga

17:25 – Koino Yokan

18:15 – Flor Sakeo

19:10 – Florencia Núñez

20.15 –Tussiwarriors

21:05 – Milongas Extremas

22:20 – Louta

23.35 – Trotsky Vengarán

Escenario 360°

14:00 – Miel

15:10 – Ilan Amores

16:30 – Rueda de Candombe

17:40 – Samba Do Marcio

19:50 – Agarrate Catalina

21:50 – Nacho Algorta y la SUSi

00:00 – DJ Sanata

Reprogramación y entradas

El Cosquín Rock Uruguay originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, pero ante los pronósticos meteorólogicos que preveían lluvias y tormentas la producción del espectaculo decidió que la edición 2026 pasara a este domingo 22 de marzo.

1682346810972.webp La argentina Zoe Gotusso vuelve este año al Cosquín Rock en Montevideo Producción Cosquin Rock

"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia, con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.

"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."

Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.

En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.

En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected] hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.