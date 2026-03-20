El Cosquín Rock se podrá ver por streaming: estos son los shows que se transmitirán por Antel TV
La nueva edición del festival será este domingo 22 de marzo; el evento abrirá sus puertas a las 13 horas y el primer show será a las 13.45
20 de marzo de 2026 15:36 hs
Cosquín Rock. Archivo Diego Vila
Cosquín Rock Producción Cosquin Rock
Este domingo, en la rambla de Punta Carretas, se desarrollará una nueva edición del Cosquín Rock. Originalmente planeado para el sábado pero reprogramado por el anuncio de lluvias para el día siguiente, el evento abrirá sus puertas a las 13 horas y el primer show será a las 13.45.
En ese sentido, y como ha sucedido en otros eventos similares, el festival podrá verse en vivo por streaming. Será la plataforma de Antel TV la que lo transmitirá, según confirmó la compañía a través de un comunicado de prensa.
La transmisión incluirá los espectáculos del escenario Antel, uno de los cuatro que serán parte de la estuctura del Cosquín Rock: Camila Ferrari, Malapraxxis, Julieta Rada, Abuela Coca, El Kuelgue, La Vela Puerca, YSY A, Divididos, Wos, Ciro y Los Persas, Illya Kuryaki & The Valderramas y El Plan de la Mariposa.
En simultáneo, la plataforma también emitirá las actuaciones de Manu Martínez, La Santa, Camionero, Kapanga, Koino Yokan, Flor Sakeo, Florencia Núñez, Tussiwarriors, Milongas Extremas, Louta y Trotsky Vengarán.
Antel TV está disponible de forma gratuita para usuarios de la empresa estatal y se puede ver a través de Antel Box, smart tv, la aplicación en los celulares y anteltv.com.uy.
La grilla completa de los escenarios del Cosquín Rock 2026
Escenario 1 y 2
14:30 – Camila Ferrari
15:00 – Malapraxxis
15:30 – Julieta Rada
16:10 – Abuela Coca
17:10 – El Kuelgue
18:10 – La Vela Puerca
19:15 – YSY A
20:05 – Divididos
21:05 – WOS
21:55 – Ciro y los Persas
23:00 – Illya Kuryaki & The Valderramas
00:00 – El Plan de la Mariposa
Escenario 3
13:45 – Manu Martínez
14:35 – La Santa
15:35 – Camionero
16:25 – Kapanga
17:25 – Koino Yokan
18:15 – Flor Sakeo
19:10 – Florencia Núñez
20.15 –Tussiwarriors
21:05 – Milongas Extremas
22:20 – Louta
23.35 – Trotsky Vengarán
Escenario 360°
14:00 – Miel
15:10 – Ilan Amores
16:30 – Rueda de Candombe
17:40 – Samba Do Marcio
19:50 – Agarrate Catalina
21:50 – Nacho Algorta y la SUSi
00:00 – DJ Sanata
Reprogramación y entradas
El Cosquín Rock Uruguay originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, pero ante los pronósticos meteorólogicos que preveían lluvias y tormentas la producción del espectaculo decidió que la edición 2026 pasara a este domingo 22 de marzo.
"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia, con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.
"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."
Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.
En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.
En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected]hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.