Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / COSQUÍN ROCK URUGUAY

Cosquín Rock Uruguay 2026: la grilla completa de artistas, horarios actualizados y escenarios para este domingo

La edición 2026 del Cosquín Rock Uruguay se realizará este domingo 22 de marzo en la rambla de Punta Carretas y estos son los horarios de cada propuesta artística

20 de marzo de 2026 13:00 hs
Ciro y los persas en el Cosquín Rock Uruguay

Ciro y los persas en el Cosquín Rock Uruguay

Cosquín Rock Uruguay

Finalmente, el Cosquín Rock llegará a la rambla de Punta Carretas este domingo 22 de marzo con más de 30 propuestas artísticas en un festival que abrirá sus puertas a las 13:00 con 12 horas continuas de música en vivo en cuatro escenarios.

La edición 2026 del Cosquín Rock se trasladó por primera vez al predio de la rambla de Punta Carretas y lo que hasta ahora eran dos días de música en la Rural del Prado, se convierte en una única fecha cargada de música en vivo. Entre los shows más destacados de esta edición está el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas así como la presentación de bandas como La Vela Puerca, Abuela Coca, Wos o Divididos.

La jornada comenzará con la actuación de la cantautora argentina Manuela Martínez sobre las 13:45 y cerrará sobre la 1:00 de la madrugada con El Plan de la Mariposa y la fiesta de DJ Sanata.

Más noticias

Desvíos de tránsito con motivo del Cosquín Rock

Fuertes trancazos en Parque Rodó y Punta Carretas por desvíos de tránsito con motivo del Cosquín Rock

La grilla completa de los escenarios del Cosquín Rock 2026

Escenario 1 y 2

14:30 – Camila Ferrari
15:00 – Malapraxxis
15:30 – Julieta Rada
16:10 – Abuela Coca
17:10 – El Kuelgue
18:10 – La Vela Puerca
19:15 – YSY A
20:05 – Divididos
21:05 – WOS
21:55 – Ciro y los Persas
23:00 – Illya Kuryaki & The Valderramas
00:00 – El Plan de la Mariposa

Escenario 3

13:45 – Manu Martínez
14:35 – La Santa
15:35 – Camionero
16:25 – Kapanga
17:25 – Koino Yokan
18:15 – Flor Sakeo
19:10 – Florencia Núñez
20.15 –Tussiwarriors
21:05 – Milongas Extremas
22:20 – Louta
23.35 – Trotsky Vengarán

Escenario 360°

14:00 – Miel
15:10 – Ilan Amores
16:30 – Rueda de Candombe
17:40 – Samba Do Marcio
19:50 – Agarrate Catalina
21:50 – Nacho Algorta y la SUSi
00:00 – DJ Sanata

_DSC2190.webp
El público en la primera fila del Cosquín Rock de 2019
El público en la primera fila del Cosquín Rock de 2019

Reprogramación y entradas

El Cosquín Rock Uruguay originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, pero ante los pronósticos meteorólogicos que preveían lluvias y tormentas la producción del espectaculo decidió que la edición 2026 pasara a este domingo 22 de marzo.

"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia, con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.

"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."

Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.

En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.

En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected] hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.

Las más leídas

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

Ministerio del Interior transmitió "inquietud" al Parlamento por adulteración de matrículas y reclamó una ley para poder multar

Imputaron con prisión a Maximiliano Rodríguez, titular de una empresa vinculada a Conexión Ganadera, por apropiación indebida y falsificación ideológica

Empresa japonesa mostró interés en operar un tren de pasajeros entre Montevideo y Canelones, según Legnani

Temas

Cosquín Rock Música Rambla de Punta Carretas rock Ciro y los Persas

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos