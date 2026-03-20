Cosquín Rock Uruguay 2026: la grilla completa de artistas, horarios actualizados y escenarios para este domingo
La edición 2026 del Cosquín Rock Uruguay se realizará este domingo 22 de marzo en la rambla de Punta Carretas y estos son los horarios de cada propuesta artística
20 de marzo de 2026 13:00 hs
Ciro y los persas en el Cosquín Rock Uruguay
Cosquín Rock Uruguay
Finalmente, el Cosquín Rock llegará a la rambla de Punta Carretas este domingo 22 de marzo con más de 30 propuestas artísticas en un festival que abrirá sus puertas a las 13:00 con 12 horas continuas de música en vivo en cuatro escenarios.
La edición 2026 del Cosquín Rock se trasladó por primera vez al predio de la rambla de Punta Carretas y lo que hasta ahora eran dos días de música en la Rural del Prado, se convierte en una única fecha cargada de música en vivo. Entre los shows más destacados de esta edición está el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas así como la presentación de bandas como La Vela Puerca, Abuela Coca, Wos o Divididos.
La jornada comenzará con la actuación de la cantautora argentina Manuela Martínez sobre las 13:45 y cerrará sobre la 1:00 de la madrugada con El Plan de la Mariposa y la fiesta de DJ Sanata.
La grilla completa de los escenarios del Cosquín Rock 2026
Escenario 1 y 2
14:30 – Camila Ferrari 15:00 – Malapraxxis 15:30 – Julieta Rada 16:10 – Abuela Coca 17:10 – El Kuelgue 18:10 – La Vela Puerca 19:15 – YSY A 20:05 – Divididos 21:05 – WOS 21:55 – Ciro y los Persas 23:00 – Illya Kuryaki & The Valderramas 00:00 – El Plan de la Mariposa
14:00 – Miel 15:10 – Ilan Amores 16:30 – Rueda de Candombe 17:40 – Samba Do Marcio 19:50 – Agarrate Catalina 21:50 – Nacho Algorta y la SUSi 00:00 – DJ Sanata
Reprogramación y entradas
El Cosquín Rock Uruguay originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, pero ante los pronósticos meteorólogicos que preveían lluvias y tormentas la producción del espectaculo decidió que la edición 2026 pasara a este domingo 22 de marzo.
"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia, con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.
"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."
Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.
En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.
En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected]hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.