Cosquín Rock Uruguay 2026: la grilla completa de artistas, horarios actualizados y escenarios para este domingo

Finalmente, el Cosquín Rock llegará a la rambla de Punta Carretas este domingo 22 de marzo con más de 30 propuestas artísticas en un festival que abrirá sus puertas a las 13:00 con 12 horas continuas de música en vivo en cuatro escenarios.

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La edición 2026 del Cosquín Rock se trasladó por primera vez al predio de la rambla de Punta Carretas y lo que hasta ahora eran dos días de música en la Rural del Prado, se convierte en una única fecha cargada de música en vivo. Entre los shows más destacados de esta edición está el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas así como la presentación de bandas como La Vela Puerca , Abuela Coca , Wos o Divididos .

La jornada comenzará con la actuación de la cantautora argentina Manuela Martínez sobre las 13:45 y cerrará sobre la 1:00 de la madrugada con El Plan de la Mariposa y la fiesta de DJ Sanata .

Fuertes trancazos en Parque Rodó y Punta Carretas por desvíos de tránsito con motivo del Cosquín Rock

14:30 – Camila Ferrari

15:00 – Malapraxxis

15:30 – Julieta Rada

16:10 – Abuela Coca

17:10 – El Kuelgue

18:10 – La Vela Puerca

19:15 – YSY A

20:05 – Divididos

21:05 – WOS

21:55 – Ciro y los Persas

23:00 – Illya Kuryaki & The Valderramas

00:00 – El Plan de la Mariposa

Escenario 3

13:45 – Manu Martínez

14:35 – La Santa

15:35 – Camionero

16:25 – Kapanga

17:25 – Koino Yokan

18:15 – Flor Sakeo

19:10 – Florencia Núñez

20.15 –Tussiwarriors

21:05 – Milongas Extremas

22:20 – Louta

23.35 – Trotsky Vengarán

Escenario 360°

14:00 – Miel

15:10 – Ilan Amores

16:30 – Rueda de Candombe

17:40 – Samba Do Marcio

19:50 – Agarrate Catalina

21:50 – Nacho Algorta y la SUSi

00:00 – DJ Sanata

_DSC2190.webp El público en la primera fila del Cosquín Rock de 2019 Diego Vila

Reprogramación y entradas

El Cosquín Rock Uruguay originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, pero ante los pronósticos meteorólogicos que preveían lluvias y tormentas la producción del espectaculo decidió que la edición 2026 pasara a este domingo 22 de marzo.

"Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia, con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.

"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."

Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.

En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.

En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected] hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.