/ Cultura y Espectáculos / REDES SOCIALES

El mensaje entre lágrimas de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "Vamos a salir adelante"

Karina Vignola publicó un mensaje de despedida en sus redes: "Se le habían apagado las luces del show, y de la forma que lo despidieron, se volvieron a prender"

10 de diciembre 2025 - 9:37hs
Karina Vignola y Gaspar Valverde
Karina Vignola y Gaspar Valverde C.Casas

Vignola comentó además cómo atraviesan estas primeras horas de duelo, y cómo recibieron los mensajes de despedida para su expareja.

"Sentí la necesidad de grabar este video porque quiero agradecer profundamente todos los mensajes de amor y cariño que recibimos con las nenas y toda la familia de Gaspar", comentó la comunicadora en el video publicado en su cuenta de Instagram.

"Estamos muy tranquilas de que se fue en paz, amando profundamente a sus hijas; de que tuve la oportunidad, más de una vez en estos años —luego de que nos separamos como pareja, pero nunca como familia— de tener charlas hermosas, sanadoras, y en las que siempre nos prometimos estar juntos como familia pase lo que pase", agregó.

"Y hoy me tocó a mí cuidar a mis hijas, en este plano, de forma carnal, estar con ellas. Por suerte hoy tengo las herramientas para estar fuerte y sostenerlas. A Gaspar le tocó cuidarnos y protegernos desde el cielo, y así va a ser, porque lo prometimos, y sé el amor profundo que él tiene hacia nosotras".

El mensaje de Karina Vignola tras la muerte de Gaspar Valverde: "se le habían apagado las luces del show"

En su video, la comunicadora señaló que a Valverde "se le habían apagado las luces del show", en referencia a los últimos años de su carrera, en los que su exmarido había estado relativamente alejado de las pantallas, luego de su salida en 2020 de Polémica en el bar de Canal 10, su último trabajo en televisión abierta. Luego tuvo un breve paso por VTV, y hasta su muerte fue parte del programa Fuera de lugar, en el canal de streaming Fipo.

"De la forma que lo despidieron, se volvieron a prender esas luces, y sé que esté donde esté, debe estar feliz", dijo Vignola en el video. "Nos hizo reír a todos, un tipo creativo, que el humor le salía de la entraña, del alma, y cómo lo recordaron y homenajearon, a él le habría encantado. Debe estar feliz. Debe no, está feliz"

"Vamos a estar bien como él lo quiere. La vida continúa, y la de él en otro plano, y vamos a salir adelante", cerró.

