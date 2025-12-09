Dólar
/ Cultura y Espectáculos / DESPEDIDA

La sentida despedida a Gaspar Valverde del último lugar donde trabajó: "Vas a quedarte grabado a fuego en los corazones de la gente buena"

El comunicador Shay Levert, que había incoporado a Valverde al canal de streaming FIPO TV, lo despidió en sus redes

9 de diciembre 2025 - 16:20hs
Gaspar Valverde

Gaspar Valverde

El comunicador de 50 años murió luego de estar internado en el CTI del Sanatorio Americano tras sufrir una hemorragia intracraneal provocada por un aneurisma.

Entre las múltiples despedidas, una de las más sentidas fue la de su amigo y colega Shay Levert, que conducía junto a él, Damián Lescano y Claudio Sánchez el ciclo Fuera de lugar, que se emite en el canal de streaming FIPO TV.

Levert publicó un extenso mensaje donde recordó a Valverde. "Que complicado escribir esto. La vida cambia en un segundo. Cómo nos divertimos el jueves, cuánta complicidad, cuánta alegría. Quién iba a imaginar que todo se rompería en un instante", comenzó.

"Algunos dicen que nada es para siempre… yo creo que todo es para siempre. Gaspar, vas a quedarte grabado a fuego en los corazones de la gente buena. Vas a quedar grabado en todos esos que ayudaste cuando empezaban y les diste para adelante, vas a quedar para siempre pero aún más que por tus programas por tu don de buena persona."

"Estoy roto, con mucho dolor, bronca y mil preguntas, pero sobre todo orgullo de haber abierto las puertas de FIPO para divertirnos a lo grande. A tu familia y esos que estuvieron hasta el final mi abrazo fuerte, a la gente que te quiere, que es mucha, mi compromiso para seguir recordándote y llevándote en cada Fuera de lugar", cerró el comunicador.

El canal, además, emitió un video despidiendo a su colaborador en sus redes.

