El anuncio de la familia de Gaspar Valverde para su última despedida

La familia de Gaspar Valverde resolvió no realizar velatorio para despedir al comunicador de 50 años. La decisión fue adoptada por su madre, sus hijas y su exesposa, la también comunicadora Karina Vignola, quienes lo acompañaron durante los últimos días de su internación.
¿De qué murió Gaspar Valverde?
Gaspar Valverde falleció el lunes como consecuencia de un aneurisma cerebral que le provocó un derrame. La repentina descompensación ocurrió el jueves, luego de haber participado en la transmisión de su programa de streaming Imperfectos, show en el que estuvieron invitados Diego Godín, Luis Orpi y Rosina Benenati.