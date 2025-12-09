Dólar
/ Cultura y Espectáculos / ESPECTÁCULOS

El anuncio de la familia de Gaspar Valverde para su última despedida

El actor y figura de la televisión uruguaya falleció el lunes después de haber sufrido un accidente cerebrovascular el jueves y haber estado internado en terapia intensiva.

9 de diciembre 2025 - 11:37hs
GASPAR VALVERDE

La familia del humorista Gaspar Valverde dejó trascender en las últimas horas su tajante decisión respecto a cómo será la última despedida del comunicador de 50 años.

El actor y figura de la televisión uruguaya falleció el lunes después de haber sufrido un accidente cerebrovascular el jueves y haber estado internado en terapia intensiva.

1685969373089.webp
Gaspar Valverde falleció el lunes como consecuencia de un aneurisma cerebral que le provocó un derrame.

Gaspar Valverde falleció el lunes como consecuencia de un aneurisma cerebral que le provocó un derrame.

A lo largo de su carrera, Valverde trabajó junto a referentes como Cacho de la Cruz, Omar Gutiérrez, Alberto Sonsol, Jorge Piñeyrúa y Álvaro Navia, integrándose a programas de gran llegada popular.

¿Cómo será la última despedida a Gaspar Valverde?

La familia de Gaspar Valverde resolvió no realizar velatorio para despedir al comunicador de 50 años. La decisión fue adoptada por su madre, sus hijas y su exesposa, la también comunicadora Karina Vignola, quienes lo acompañaron durante los últimos días de su internación.

¿De qué murió Gaspar Valverde?

Gaspar Valverde falleció el lunes como consecuencia de un aneurisma cerebral que le provocó un derrame. La repentina descompensación ocurrió el jueves, luego de haber participado en la transmisión de su programa de streaming Imperfectos, show en el que estuvieron invitados Diego Godín, Luis Orpi y Rosina Benenati.

Gaspar Valverde

